८० ते ९० जागांवर उमेदवार उतरणार - आनंद परांजपे

८० ते ९० जागांवर उमेदवार उतरणार ः आनंद परांजपे
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २७ : ठाणे महापालिका निवडणुकीत अजित पवार गट स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महायुतीतील शिंदे गट आणि भाजपाकडून अद्याप जागावाटपाबाबत कोणतीही चर्चा किंवा निमंत्रण न मिळाल्याने पक्षाने स्वतंत्र लढतीचा निर्णय घेतला असून, सुमारे ८० ते ९० जागांवर उमेदवार उभे करण्याचा मानस अजित पवार पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते आनंद परांजपे यांनी व्यक्त केला.
ठाणे महापालिकेच्या जागावाटपावरून महायुतीतील शिंदे गट आणि भाजपामध्ये जोरदार रस्सीखेच सुरू असून, स्थानिक पातळीवर आतापर्यंत दोन बैठका पार पडल्या आहेत. मात्र, राज्य सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या अजित पवार गटाला या चर्चांपासून दूर ठेवण्यात आल्याचा आरोप पक्षाकडून करण्यात येत आहे. महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्यास अवघे तीन दिवस शिल्लक असताना, अद्याप शिंदे गट आणि भाजपामधील जागावाटपावर एकमत न झाल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाला चर्चेत सामावून घेतले गेलेले नाही. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच पक्षाने स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवण्याची तयारी सुरू केली होती. कळवा, मुंब्रा, घोडबंदर रोड, वर्तकनगर आणि ठाणे शहरातील विविध भागांत अजित पवार गटाकडून ८० ते ९० जागांवर उमेदवार उभे करण्याची तयारी करण्यात आली आहे.
प्रभाग क्रमांक १० मधून उमेदवारी अर्ज दाखल
यासंदर्भात आनंद परांजपे यांनी सांगितले की, शनिवारी (ता. २७) राबोडीतील प्रभाग क्रमांक १० मधून आमच्या चार उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. सोमवार (ता. २९)पासून इतर प्रभागांमध्येही उमेदवार अर्ज दाखल करतील. ठाणे महापालिका निवडणुकीत अधिकाधिक जागा लढवण्याची आमची तयारी आहे.
