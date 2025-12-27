खोपोलीतील मंगेश काळोखे हत्या प्रकरणानंतर कर्जत मध्ये तणाव
सोशल मीडियावर धमकी?
नगरसेवक संकेत भासे यांची कारवाईची मागणी
कर्जत, ता. २७ (बातमीदार) ः खोपोलीतील हत्येनंतर सोशल मीडियावरून आणखी एक गंभीर प्रकार समोर आला आहे. खोपोली हत्या प्रकरणातील संशयित आरोपी सुधाकर घारे यांचे निकटवर्तीय महेंद्र घारे यांनी सोशल मीडियावरील एका कमेंटमध्ये ‘पुढचा नंबर संकेत भासेचा’ असा धमकीचा मजकूर लिहिल्याचे निदर्शनास आले आहे. या धमकीमुळे कर्जत शहरातही भीती व अस्वस्थतेचे वातावरण पसरले आहे.
खोपोलीत नगरसेविकेचे पती व शिवसेनेचे कार्यकर्ते मंगेश काळोखे यांची शुक्रवारी (ता. २६) निर्घृण हत्या करण्यात आली. या घटनेमुळे खोपोलीसह कर्जत-खालापूर परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या हत्येप्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुधाकर घारे व त्यांच्या सहकाऱ्यांवर आरोप करण्यात येत असून, पोलिसांनी काही संशयितांना ताब्यात घेतले आहे.
दरम्यान, खोपोली हत्या प्रकरणातील आरोपी सुधाकर घारे यांचे निकटवर्तीय महेंद्र घारे यांनी सोशल मीडियावरील एका कमेंटमध्ये ‘पुढचा नंबर संकेत भासेचा’ असा धमकीचा मजकूर लिहिल्याचे निदर्शनास आले आहे. या धमकीमुळे कर्जत शहरातही भीती व अस्वस्थतेचे वातावरण पसरले आहे. या पार्श्वभूमीवर कर्जत येथील नगरसेवक संकेत भासे आणि कर्जत शहर शिवसेनेच्या वतीने कर्जत उपविभागीय पोलिस अधिकारी, तसेच कर्जत पोलिस ठाण्यात निवेदन दिले आहे. यात महेंद्र घारे यांच्यावर यापूर्वीही गुन्हे दाखल असल्याचा उल्लेख करून, त्यांच्या सोशल मीडियावरील धमकीची सखोल चौकशी करून तत्काळ कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.