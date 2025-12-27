सुनील तटकरे कर्जतमध्ये कार्यकर्त्यांना धीर व शांततेचे आवाहन
सत्य लवकरच बाहेर येईल!
खोपोली हत्येप्रकरणी तटकरे यांचा विश्वास
कर्जत, ता. २७ (बातमीदार) ः राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी खोपोलीतील घटनेचा निषेध करत हे कृत्य निंदनीय असल्याचे सांगितले. ही अत्यंत दुर्दैवी घटना असून सत्य लवकरच बाहेर येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तसेच, या प्रकरणाची आवश्यकता भासल्यास विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमण्याची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
शनिवारी (ता. २७) कर्जत येथील पक्ष कार्यालयात सुनील तटकरे यांनी पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, तपास यंत्रणा आपले काम करत असून जिल्ह्याच्या पोलिस अधीक्षक आंचल दलाल या सक्षम अधिकारी आहेत. कार्यकर्त्यांनी संयम आणि शांतता राखावी. भावनिक प्रतिक्रिया देणे टाळावे, असे आवाहन त्यांनी केले. तसेच कार्यकर्त्यांच्या भावना समजून घेत, पक्ष एकजुटीने या परिस्थितीला सामोरे जाईल, असा धीरही त्यांनी दिला. या बैठकीस राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, पदाधिकारी, महिला कार्यकर्त्या आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
