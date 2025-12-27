उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात
उल्हासनगर, ता. २७ (बातमीदार) : चार दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर अखेर उल्हासनगर महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा मुहूर्त लागला आहे. शनिवारी काँग्रेसच्या माजी नगरसेविका अंजली साळवे यांच्यासह एकूण तीन उमेदवारी अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे दाखल करण्यात आले आहेत.
महापालिका निवडणुकीसाठी राज्य सरकारने बाळासाहेब तिडके (उपजिल्हाधिकारी, विशेष कक्ष-३, झोपुप्रा, बांद्रा), गणेश सांगळे (उपजिल्हाधिकारी, सामान्य, मुंबई शहर), विशाल जाधव (उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण), विजयकुमार वाकोडे (उपजिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई), मुकेश पाटील (उपजिल्हाधिकारी, भांडूप) तसेच डॉ. संजय शिंदे (उप आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका) यांची निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही निवडणूक यंत्रणा कार्यरत आहे.
निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कार्यालयातून २३ डिसेंबरपासून अवघ्या चार दिवसांत तब्बल १,५०२ नामनिर्देशन पत्रांची विक्री झाली होती. मात्र, पहिल्या तीन दिवसांत एकही उमेदवारी अर्ज दाखल झाला नव्हता. शनिवारी अखेर अर्ज सादर करण्यास सुरुवात झाली. तीन उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्याची माहिती निवडणूक विभागाचे सहायक आयुक्त गणेश शिंपी यांनी दिली.
दरम्यान, काँग्रेसच्या माजी नगरसेविका अंजली साळवे यांनी सर्वप्रथम आपला उमेदवारी अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. संजय शिंदे यांच्याकडे दाखल केला. यावेळी काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष रोहित साळवे, डॉ. चंद्रकांत साळवे, विशाल सोनवणे, विशाल रांगोळे, दीपक सोनवणे, आबासाहेब साठे, प्रा. सिंधु रामटेके, मालती गवई आणि विजया गाडे उपस्थित होते.
काँग्रेसची आघाडी
सर्वात आधी उमेदवारी अर्ज दाखल करून तसेच सर्वप्रथम आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध करून काँग्रेसने निवडणूक प्रक्रियेत आघाडी घेतल्याचे दिसून येत आहे. आगामी निवडणुकीत जास्तीत जास्त जागा जिंकण्याचा निर्धार यावेळी काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष रोहित साळवे यांनी व्यक्त केला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.