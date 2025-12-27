नगराध्यक्षा तेजश्री करंजुले–खासदार श्रीकांत शिंदे भेटीने राजकीय चर्चांना उधाण
नगराध्यक्षांनी घेतली श्रीकांत शिंदेंची भेट
अंबरनाथच्या सत्तासमीकरणात हालचालींना वेग
अंबरनाथ, ता. २७ (वार्ताहर) ः भाजपच्या नवनिर्वाचित नगराध्यक्षा तेजश्री करंजुले यांनी कल्याण लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांची ठाणे येथील त्यांच्या निवासस्थानी शुक्रवारी सदिच्छा भेट घेतली. निवडणूक रणधुमाळीनंतर झालेली ही भेट अंबरनाथच्या स्थानिक राजकारणात नवे संकेत देणारी मानली जात असून, सत्तासमीकरणाबाबत विविध तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे.
नगरपालिका निवडणुकीत शिवसेना आणि भाजप आमनेसामने होते. थेट नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत भाजपच्या तेजश्री करंजुले यांनी शिवसेनेच्या मनीषा वाळेकर यांचा साडेसहा हजारांहून अधिक मतांनी पराभव केला. मात्र नगरसेवकांच्या निवडणुकीत शिवसेनेने ५९ पैकी सर्वाधिक २७ जागा जिंकत आघाडी घेतली असून, भाजपला १४, काँग्रेसला १२, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) चार आणि दोन अपक्ष नगरसेवक निवडून आले आहेत. निवडणूक काळात दोन्ही पक्षांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांचे राजकारण चांगलेच तापले होते.
समन्वयाची गरज
नगराध्यक्षपद भाजपकडे असले तरी नगर परिषदेत संख्याबळ शिवसेनेकडे आहे. त्यामुळे उपनगराध्यक्ष पद, विषय समित्यांच्या निवडी आणि नगर परिषदेतील कारभार सुरळीत चालवण्यासाठी दोन्ही पक्षांमध्ये समन्वयाची गरज भासणार आहे. या पार्श्वभूमीवर नगराध्यक्षा तेजश्री करंजुले आणि खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांची भेट राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची ठरत आहे. या भेटीला नवनिर्वाचित नगरसेवक, तसेच तेजश्री करंजुले यांचे दीर अभिजित करंजुले हेही उपस्थित होते.
केवळ सदिच्छा भेट
या भेटीबाबत अभिजित करंजुले यांनी ही केवळ सदिच्छा भेट असून, कोणतीही राजकीय चर्चा झाली नाही, असे स्पष्ट केले असले तरी राज्य पातळीवर सुरू असलेली युती आणि येऊ घातलेल्या महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या भेटीकडे केवळ औपचारिक म्हणून पाहिले जात नाही.
