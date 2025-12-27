गवळीच्या मुली निवडणुकीच्या रिंगणात
मुंबई, ता. २७ ः मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी कुख्यात गुंड अरुण गवळीच्या दोन्ही मुलींनी उमेदवारी अर्ज भरले.
माजी नगरसेविका गीता गवळी आणि धाकटी मुलगी योगिता गवळी या दोघीही अखिल भारतीय सेनेकडून मुंबई महापालिकेच्या निवडणूक रिंगणात उतरल्या आहेत. त्यामुळे भायखळ्यात पालिका निवडणूक रंगणार आहे. माजी नगरसेविका गीता गवळी यांनी प्रभाग क्रमांक २१२ मधून, तर त्यांची बहीण योगिता गवळी यांनी प्रभाग क्रमांक २०७ मधून अर्ज भरला आहे. प्रभाग २१२ मधून गीता गवळी या २०१७मध्ये निवडणूक जिंकल्या होत्या. योगिता गवळी या पहिल्यांदाच निवडणूक लढत आहेत.
गीता आणि योगिता यांच्या काकी वंदना गवळी या मुंबई महापालिकेच्या २०१२ साली झालेल्या निवडणुकीत निवडून आल्या होत्या. २०१७ मधील निवडणुकीत त्या पराभूत झाल्या होत्या. काही महिन्यांपूर्वी वंदना गवळी यांनी शिवसेना (शिंदे) पक्षात प्रवेश केला आहे. सध्या आम्हाला आमच्या जागा निवडून आणायच्या आहेत. निवडणुकीनंतर कोणासोबत जायचं की नाही जायचं हे ठरवू, अशी प्रतिक्रिया गीता गवळी यांनी दिली.
