विरार मध्ये पत्नीने पत्नीची केली हत्या ; पती आणि नणंद ला अटक
विरारमध्ये पतीकडून पत्नीची हत्या
नालासोपारा, ता. २७ (बातमीदार) ः घरातील कौटुंबिक वादातून विरारमध्ये पतीने पत्नीच्या डोक्यात वरवंटा घालून हत्या केली. हत्या करून पत्नी बाथरूममध्ये पडली असल्याचा बनवा केला होता. विरार पश्चिम एम. बी. इस्टेटमध्ये शुक्रवार (ता. २६)च्या मध्यरात्री ही घटना घडली. याबाबत बोळिंज पोलिस ठाण्यात हत्येचा गुन्हा दाखल करून तपास केला. यात पती आणि नणंद यांना पोलिसांनी अटक केली आहे.
कल्पना सोनी (वय ३६) असे हत्या झालेल्या पत्नीचे नाव आहे. तर महेश सोनी आणि दीपाली सोनी अशी अटक आरोपींची नावे आहेत. विरार पश्चिम एम. बी. इस्टेट परिसरातील संगम सोसायटीमध्ये हे दाम्पत्य राहत होते. ते मूळचे राजस्थान येथील आहे. १० वर्षांपूर्वी त्यांचे लग्न झाले असून, त्यांना सात वर्षांची एक मुलगी आहे. घरातील स्त्रीधन व कौटुंबिक कारणावरून यांच्यात वारंवार वाद होत होते. २०१९मध्ये राजस्थानात पत्नीने पतीविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर दोन वर्षे पत्नी तिच्या माहेरी राहत होती. २०२२मध्ये एकमेकांत नातेवाइकांमार्फत समझोता करून पुन्हा एकत्र राहायला आले होते, पण यांचे वारंवार वाद सुरूच होते. शुक्रवारी पुन्हा त्यांच्यात काहीतरी कारणावरून वाद झाला असता पती आणि नणंद या दोघांनी मिळून वरवंटा डोक्यात घालून तिची हत्या केली. याप्रकरणी तपास पोलिस करीत आहेत.
