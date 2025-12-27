अंबरनाथ हादरले! लोकनगरी परिसरात घरात शिरून महिलेची निर्घृण हत्या !
अंबरनाथमध्ये महिलेची हत्या
अंबरनाथ, ता. २७ (वार्ताहर) ः पूर्वेतील लोकनगरी परिसरात शनिवारी (ता. २७) घरात शिरून एका महिलेची गळा दाबून हत्या केली. त्यामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
शैला आचारी (वय ५०) असे महिलेचे नाव आहे. त्या गृहिणी होत्या. काशी लोकनगरी या इमारतीत त्या पती व दोन मुलांसह वास्तव्यास होत्या. घटनेच्या वेळी परिसरात नेहमीप्रमाणे वर्दळ सुरू होती; मात्र घरातच महिलेचा मृतदेह आढळल्याने नागरिकांमध्ये एकच खळबळ उडाली. या घटनेची माहिती मिळताच शिवाजीनगर पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी रुग्णालयात पाठवला आहे. ही हत्या नेमकी कोणत्या कारणातून झाली, याबाबत अद्याप स्पष्टता नसून घरगुती वाद की इतर काही कारण, याचा तपास सुरू आहे. घटनेच्या स्वरूपावरून ही हत्या पूर्वनियोजित असण्याची शक्यता पोलिसांकडून व्यक्त केली जात आहे.
