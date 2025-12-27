लोक कल्प फाउंडेशनतर्फे मोफत आरोग्य तपासणी शिबिर
लोककल्प फाउंडेशनतर्फे मोफत आरोग्य तपासणी शिबिर
मुंबई, ता. २७ : लोककल्प फाउंडेशनने युनिकेअर हेल्थ सेंटरच्या सहकार्याने टागोरनगर, विक्रोळी (मुंबई) येथे संपूर्ण आरोग्य तपासणी शिबिराचे यशस्वी आयोजन केले. या शिबिराचा मुख्य उद्देश प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवेचा प्रसार करणे तसेच नागरिकांना आवश्यक वैद्यकीय सेवांचा सहज व परवडणारा लाभ मिळवून देणे हा होता.
या आरोग्य शिबिरामध्ये रक्तदाब तपासणी, नाडी परीक्षण, बॉडी मास इंडेक्स, शरीरातील चरबीचे प्रमाण तसेच मधुमेह तपासणी अशा महत्त्वपूर्ण आरोग्य चाचण्या करण्यात आल्या. तपासणीनंतर उपस्थित लाभार्थ्यांना मोफत आहार सल्ला व डॉक्टरांचा सल्ला देण्यात आला. नेत्र तपासणीची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली. तसेच औषधे, चष्मे व आवश्यक वैद्यकीय तपासण्या सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देण्यात आल्या.
या शिबिराला सुमारे १०० नागरिकांनी उपस्थिती लावली. यामध्ये बहुसंख्य ज्येष्ठ नागरिकांचा समावेश होता. उपस्थित लाभार्थ्यांनी लोककल्प फाउंडेशनचे आभार मानत, स्थानिक पातळीवर दर्जेदार आरोग्यसेवा उपलब्ध करून दिल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. लोककल्प फाउंडेशन समाजाच्या आरोग्य उन्नतीसाठी कटिबद्ध असून, भविष्यातही अशा प्रकारचे उपक्रम सातत्याने राबविण्याचा निर्धार संस्थेने व्यक्त केला आहे.
