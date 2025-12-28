वसईमध्ये तेरावा कुपारी संस्कृती महोत्सवाला मोठा प्रतिसाद
लाल लुगडी आणि सामवेदी बोलीचा थाट
वसईत १३वा ‘कुपारी संस्कृती महोत्सव’ जल्लोषात; २० हजार समाजबांधवांची उपस्थिती
विरार, ता. २८ (बातमीदार) : वसई परिसरातील सामवेदी ख्रिस्ती समुदायाची समृद्ध संस्कृती, परंपरा आणि बोली यांचे जतन करण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या तेराव्या ‘कुपारी संस्कृती महोत्सवाला’ यंदा अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला. विरार पश्चिमेकडील नानभाट येथे पार पडलेल्या या उत्सवात सुमारे २० हजार समाजबांधवांनी हजेरी लावली होती. नाताळच्या सुट्ट्या आणि महोत्सवाचा उत्साह यामुळे संपूर्ण परिसर कुपारी संस्कृतीच्या रंगात न्हाऊन निघाला होता.
वसईतील सामवेदी ख्रिस्ती कुपारी संस्कृती मंडळातर्फे या महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते. महोत्सवाचे मुख्य आकर्षण म्हणजे महिलांनी परिधान केलेली पारंपरिक लाल लुगडी आणि पुरुषांच्या लाल टोप्या होत्या. कार्यक्रमाची सुरुवात दिंडी, पारंपरिक कुपारी नृत्य आणि लोकगीतांनी झाली. या वेळी कुपारी समाजाचा साहित्यिक अलंकार मानल्या जाणाऱ्या ‘पाशीहार’ या महोत्सव विशेषांकाचे प्रकाशनही मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.
महोत्सवात महिला बचत गटांमार्फत लावण्यात आलेल्या खाद्यपदार्थांच्या स्टॉल्सवर खवय्यांनी मोठी गर्दी केली होती. रँवाळा, दाँदाल, पानमोड्यो, वालाई भाजी आणि इंदेल यांसारख्या पारंपरिक तिखट-गोड कुपारी पदार्थांची रेलचेल होती. केवळ पारंपरिक खाद्यपदार्थांच्या विक्रीलाच येथे मुभा देण्यात आली होती. मुलांसाठी आयोजित ‘बालजत्रा’ हेदेखील महोत्सवाचे खास आकर्षण ठरले.
-------------
परंपरेचा ठेवा
शेती अवजारे आणि केळी महोत्सवाच्या ठिकाणी वसईची जुनी संस्कृती जिवंत झाल्याचा भास होत होता. वसईत पिकणारी विविध प्रकारची केळी आणि पूर्वजांनी वापरलेली पारंपरिक शेतीची अवजारे प्रदर्शनासाठी मांडण्यात आली होती. नवीन पिढीला आपल्या मुळांची ओळख करून देणे हा यामागील मुख्य उद्देश असल्याचे आयोजकांनी सांगितले.
-------------
बोलीभाषेचा गौरव
दिवसभर चाललेल्या या कार्यक्रमात समाजबांधवांनी आपल्या अस्सल सामवेदी बोलीभाषेत एकमेकांशी संवाद साधला. आपल्या भाषेचा आणि परंपरेचा अभिमान बाळगत हजारो कुपारी बांधव एका छताखाली आल्याने हा सोहळा सामाजिक एकोप्याचे प्रतीक ठरला.
