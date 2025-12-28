थर्टी फर्स्टसाठी पर्यटकांचा महापूर
थर्टी फर्स्टसाठी पर्यटकांचा महापूर
मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर वाहनांच्या रांगा; चारोटी टोलनाक्यावर वाहतूक कोंडी
महेंद्र पवार : सकाळ वृत्तसेवा
कासा, ता. २८ : सरत्या वर्षाला निरोप आणि नववर्षाच्या स्वागतासाठी पर्यटकांनी पालघर जिल्ह्यासह गुजरातच्या दिशेने धाव घेतल्याने मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर प्रचंड गर्दी वाढली आहे. चारोटी टोलनाका आणि दापचरी जकात नाका येथे सकाळ-संध्याकाळ वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागत असून, उड्डाणपुलांवरही वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. शाळा-महाविद्यालयांना सुट्ट्या असल्याने २५ डिसेंबरपासूनच पर्यटनाला वेग आला आहे. पालघर, डहाणू, बोर्डीचे निसर्गरम्य समुद्रकिनारे, तसेच महामार्गालगतच्या लहान-मोठ्या रिसॉर्ट्समध्ये पर्यटकांची मोठी गर्दी होत आहे. मुंबई-ठाण्यातून पर्यटक गुजरातकडे, तर गुजरातकडील पर्यटक मुंबई आणि गोव्याच्या दिशेने जात असल्याने महामार्ग ओसंडून वाहत आहे.
सनरूफमधून प्रवास महामार्गावर काही पर्यटक महागड्या वाहनांच्या ‘सनरूफ’मधून मुलांना बाहेर काढून प्रवास करताना दिसत आहेत. हा प्रकार अत्यंत धोकादायक असून, यामुळे मोठ्या अपघाताची भीती व्यक्त केली जात आहे. पोलिसांनी अशा बेशिस्त वाहनचालकांवर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. वाढत्या गर्दीमुळे हॉटेल व्यावसायिकही समाधानी आहेत. डहाणू, चारोटी, धानिवरी, धुंदलवाडी, दमन, खानवेल आणि सेलवास परिसरातील सर्वच हॉटेल्स आणि रिसॉर्ट्स हाउसफुल आहेत.
समुद्रकिनारे आणि रिसॉर्टला पर्यटकांची पसंती
वाढत्या पर्यटक संख्येमुळे हॉटेल व पर्यटन व्यवसायाला मोठा फायदा झाला आहे. डहाणू, चारोटी, धानिवरी, धुंदलवाडी, दमन, खानवेल आणि सेलवास परिसरातील बहुतांश हॉटेल्स व रिसॉर्ट्स हाउसफुल झाल्याने व्यावसायिक समाधान व्यक्त करत आहेत. नववर्षाच्या सुट्ट्यांमुळे पुढील काही दिवस ही गर्दी कायम राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
शाळा-महाविद्यालयांना सुट्ट्या लागल्याने थर्टी फर्स्टसाठी आमच्या हॉटेलमध्ये मोठी गर्दी होत आहे. यामुळे व्यवसायात चांगली वाढ झाली आहे.
- अमित शेट्टी, हॉटेल व्यावसायिक
थर्टी फर्स्ट व नववर्ष साजरे करण्यासाठी आम्ही निसर्गरम्य खानवेल परिसरात जात आहोत. दोन-तीन दिवस तेथे निसर्गाच्या सान्निध्यात राहणार आहोत.
- नंदकुमार परिहार, पर्यटक
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.