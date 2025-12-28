शिवसेना बोईसरतर्फे दिनदर्शिका २०२६चे भव्य प्रकाशन
शिवसेना बोईसरतर्फे दिनदर्शिका २०२६चे प्रकाशन
बोईसर, ता. २८ (वार्ताहर) : शिवसेना बोईसरच्या वतीने पालघर उपजिल्हाप्रमुख व बोईसर उपसरपंच नीलम संखे यांनी तयार केलेल्या दिनदर्शिका २०२६चे भव्य प्रकाशन राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते उत्साहात पार पडले. या दिनदर्शिकेच्या माध्यमातून शिवसेनेची सामाजिक बांधिलकी आणि लोकहिताच्या कार्याचा आढावा जनतेपर्यंत पोहोचवण्यात आला आहे. आमदार रवींद्र फाटक, जिल्हाप्रमुख वसंत चव्हाण आणि आमदार विलास तरे यांच्यासह अनेक मान्यवर याप्रसंगी उपस्थित होते.
शिवसेनेची संघटनात्मक वाटचाल, सामाजिक उपक्रम आणि लोककल्याणकारी योजनांची माहिती यामध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे. एकनाथ शिंदे यांनी बोईसर शिवसेनेच्या कार्याचे कौतुक केले. अशा उपक्रमांमुळे कार्यकर्त्यांना नवी ऊर्जा मिळते आणि संघटन अधिक मजबूत होते, असे त्यांनी नमूद केले. या सोहळ्याला शिवसेनेचे पदाधिकारी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सामाजिक प्रश्नांना प्राधान्य देत कार्य सुरू ठेवण्याचा निर्धार या वेळी व्यक्त करण्यात आला.
