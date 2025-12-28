खालापूरात थंडीमुळे आंब्याला भरघोस मोहर
खालापूरात थंडीमुळे आंब्याला भरघोस मोहर
कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांना सुधारित वेळापत्रकानुसार फवारणीचे आवाहन
खालापूर, ता. २७ (बातमीदार) : तालुक्यात यंदा वाढलेल्या थंडीमुळे आंबा बागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मोहोर फुलल्याचे समाधानकारक चित्र दिसून येत आहे. आंबा उत्पादक शेतकरी या मोहोरामुळे उत्साहित असले तरी, अपेक्षित आणि भरघोस उत्पादन मिळवण्यासाठी कृषी विभागाने दिलेल्या सुधारित वेळापत्रकानुसारच फवारणी व बागेची निगा राखण्याचे आवाहन कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केले आहे.
तालुक्यात औद्योगिकीकरण वेगाने वाढत असताना भातशेतीचे क्षेत्र लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे. पावसाळी भातशेतीतील निसर्गाचा लहरीपणा, वाढता खर्च आणि मजुरांची टंचाई यामुळे शेतकरी फळबागा व भाजीपाला उत्पादनाकडे वळताना दिसत आहेत. विशेषतः खालापूर तालुक्यात आंबा उत्पादनाकडे शेतकऱ्यांचा मोठा कल असून सध्या सुमारे ३७० हेक्टर क्षेत्रावर उत्पादनक्षम आंबा बागा आहेत. नोव्हेंबरअखेरपर्यंत सुरू राहिलेल्या पावसामुळे आंबा उत्पादकांमध्ये चिंतेचे वातावरण होते. मात्र, त्यानंतर अचानक बदललेल्या हवामानामुळे व वाढलेल्या थंडीमुळे आंबा मोहरण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली. परिणामी अनेक बागांमध्ये एकसारखा व भरघोस मोहोर दिसून येत आहे. आता हा मोहोर टिकवून ठेवण्यासाठी योग्य वेळी कीटकनाशक व बुरशीनाशकांची फवारणी करणे, तसेच झाडांची काळजी घेणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.
खालापूरातील आंबा लागवड
खालापूर तालुक्यात प्रामुख्याने हापूस आणि केशर या आंब्याच्या जातींची लागवड केली जाते. त्यामध्ये हापूस आंब्याचे प्रमाण सुमारे ७० टक्के, तर केशर आंब्याचे प्रमाण ३० टक्के आहे. तालुक्यालगतच मोठी बाजारपेठ उपलब्ध असल्याने हंगामात आंबा उत्पादकांना चांगली आर्थिक कमाई होत असल्याचे चित्र आहे. आंबा बाग परिसरातील गवत, झाडी व झुडपे वेळोवेळी काढणे आवश्यक आहे. फवारणीनंतर काही दिवस तुडतुडे कमी दिसत असले तरी झाडी असल्यास त्यांचा पुन्हा प्रादुर्भाव होऊ शकतो. कृषी विभागाचे आंबा मोहर संरक्षणाचे सुधारित वेळापत्रक असून त्यानुसारच शेतकऱ्यांनी नियोजन करावे. तालुक्यात एका-दोन बागांमध्ये तुडतुडे किडीचा प्रादुर्भाव आढळला असून इतरत्र सध्या स्थिती नियंत्रणात आहे, अशी माहिती कृषी अधिकारी नितीन महाडिक यांनी दिली.
मोहोर संरक्षणाचे सुधारित वेळापत्रक
कृषी विभागाने आंबा मोहोर टिकवण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने फवारणी करण्याचे सविस्तर वेळापत्रक जाहीर केले असून, तुडतुडे व रोगांचा प्रादुर्भाव आर्थिक नुकसानीच्या पातळीवर गेल्यासच फवारणी करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. वेळेवर व शास्त्रीय पद्धतीने केलेली फवारणी आंबा उत्पादन वाढीसाठी उपयुक्त ठरणार असल्याचे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.
