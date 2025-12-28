माजी उपमहापौरांसह चार अपात्र नगरसेवक समाजवादीत
भिवंडी, ता. २८ (वार्ताहर) : भिवंडी महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा अंतिम टप्पा जवळ येत असतानाच शहराच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ घडू लागली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) गटाला रामराम ठोकत माजी उपमहापौर अहमद सिद्दिकी यांनी आपल्या चार सहकारी अपात्र माजी नगरसेवकांसह समाजवादी पक्षात प्रवेश केला आहे. प्रदेशाध्यक्ष आमदार अबू आजमी यांनी त्यांचे पक्षात स्वागत केले.
समाजवादीत प्रवेश केलेल्यांमध्ये माजी उपमहापौर अहमद सिद्दिकी यांच्यासह सबनम मेहबूबा अन्सारी, नमरा औरंगजेब अन्सारी आणि अंजुम अहमद सिद्दिकी यांचा समावेश आहे. हे सर्व नगरसेवक मूळ काँग्रेस पक्षाचे असून, बंडखोरी केल्यामुळे त्यांना निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)मध्ये प्रवेश केला होता. २०१९ मध्ये काँग्रेस पक्षाविरोधात बंडखोरी केल्यानंतर माजी उपमहापौर अहमद सिद्दिकी यांना पक्षातून निलंबित करण्यात आले. त्या वेळी काँग्रेसचे तब्बल १८ नगरसेवक राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये दाखल झाले होते. मात्र, त्यांना नंतर अपात्र ठरवण्यात आले. आगामी भिवंडी महापालिका निवडणुकीत शरद पवार गट आणि समाजवादीत आघाडी होण्याची चिन्हे नसल्याने अपात्र नगरसेवकांनी समाजवादी पक्षाची कास धरण्यास सुरुवात केल्याचे चित्र आहे. या प्रवेशामुळे भिवंडीतील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. येत्या दोन दिवसांत सर्वच प्रमुख पक्षांमध्ये मोठ्या राजकीय घडामोडी घडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
