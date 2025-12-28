उरणसाठी रेल्वेच्या अतिरिक्त फेऱ्या
तुर्भे, ता. २८ (बातमीदार) : नवी मुंबईला तिसऱ्या मुंबईशी जोडणाऱ्या नेरूळ-उरण, बेलापूर-उरण या ट्रान्सहार्बर मार्गावर धावणाऱ्या रेल्वेच्या फेऱ्यांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. या दोन्ही मार्गांवर अतिरिक्त दहा फेऱ्या सुरू करण्यात आल्याने प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता या मार्गांवरील एकूण रेल्वे फेऱ्यांची संख्या ५० वर पोहोचली आहे. त्यामुळे या मार्गावरील प्रवाशांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
नेरूळ-उरण हा महत्त्वाकांक्षी रेल्वे प्रकल्प दीड वर्षांपूर्वी सुरू झाला आहे. यामुळे उरण शहर थेट नवी मुंबई, मुंबईसोबत जोडले गेले आहे. सुरुवातीपासूनच या मार्गाला प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. आता तर रेल्वेला प्रवाशांची गर्दी वाढत आहे. नेरूळ, बेलापूर स्थानकातूनच रेल्वे प्रवासी भरून जात आहे. हीच परिस्थिती उरण रेल्वे स्थानकातही आहे. त्यामुळे या मार्गावर रेल्वे फेऱ्या वाढवण्याची मागणी प्रवाशांकडून वारंवार केली जात होती. आतापर्यंत या दोन्ही रेल्वे मार्गावर मिळून एकूण ४० फेऱ्या होत्या; मात्र प्रवाशांसाठी त्या अपुऱ्या होत्या. आता या फेऱ्या ५० करण्यात आल्या आहेत.
याचबरोबर या मार्गावर तरघर आणि गव्हाण ही दोन नवीन रेल्वे स्थानकेही सुरू करण्यात आली आहेत. ही स्थानके बांधून तयार होती; मात्र त्यांना थांबा देण्यात आला नव्हता. त्यापैकी तरघर रेल्वे स्थानक नवी मुंबई विमानतळाशी जोडले गेले आहे. इथून थेट विमानतळ गाठता येणार आहे. तशा प्रकारची रचना करण्यात आली आहे. त्यासाठी रस्त्यावर उड्डाणपूलही उभारण्यात आला आहे. विमानतळाकडे जाणाऱ्या व येणाऱ्या प्रवाशांसाठी हे स्थानक सोईस्कर ठरणार आहे.
उरण मार्गावरील फेऱ्या वाढल्याने आता उशिरा पोहोचलो तरी उरण रेल्वेने प्रवास करता येणे शक्य होणार आहे. यासाठी आता रिक्षा, बसचा आधार घ्यावा लागणार नाही. काम करणाऱ्या महिलांना हे खूप सोईस्कर झाले आहे.
- रूपाली पुजारी, प्रवासी
नवीन वेळापत्रकानुसार फेऱ्या :
उरणहून सकाळी पहिली फेरी ५.३५ वाजता
उरणकडे जाणारी शेवटची रेल्वे १०.०५ वाजता
बेलापूरहून शेवटची गाडी १०.१५ वाजता
