म्हसा यात्रेत अक्रुषिक करवसुली
सरळगाव, ता. २८ (बातमीदार) : म्हसा यात्रेदरम्यान व्यवसायासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात वापरल्या जाणाऱ्या जागांवर अक्रुषिक कर वसूल करण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल विभागाने पत्रकाद्वारे प्रसिद्ध केली आहे. ही करवसुली माफक दराने करण्यात येणार असून, त्यासाठी स्वतंत्र १२ जणांचे पथक नियुक्त करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रातील सर्वांत मोठ्या यात्रांपैकी एक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या म्हसा यात्रेला दरवर्षी राज्याच्या विविध भागांतून मोठ्या संख्येने व्यावसायिक सहभागी होतात. सलग महिनाभर चालणाऱ्या या यात्रेत हे व्यावसायिक भाडेतत्त्वावर जागा घेऊन दुकाने, स्टॉल्स व इतर व्यवसाय करतात. संबंधित जागा मालकांकडून भाडे वसूल केले जात असल्याने, या जागांचा वापर तात्पुरत्या स्वरूपात का होईना, अक्रुषिक वाणिज्य प्रयोजनासाठी होत असल्याचे महसूल विभागाच्या निदर्शनास आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर अक्रुषिक कराची वसुली करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यात्रा काळात करवसुलीची कार्यवाही सुरळीत पार पाडण्यासाठी १२ जणांचे विशेष पथक तयार करण्यात आले आहे. याबाबतची माहिती मुरबाडचे तहसीलदार अभिजित देशमुख यांनी दिली.
