भिवंडीत आचारसंहिता भंगाचा माजी महापौर विलास पाटील यांचे विरोधात गुन्हा दाखल
भिवंडी, ता. २८ (वार्ताहर) ः आचारसंहिता भंग केल्याप्रकरणी माजी महापौर विलास पाटील आणि इतर चार जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार शनिवारी (ता. २७) म्हाडा कॉलनी या भागात खडी टाकून रस्ता बनवण्याचे काम सुरू होते. निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक ६ अंतर्गत प्रभाग क्रमांक १ मधील संगमपाडा रोड परिसरात हे काम सुरू असल्याबाबत तक्रार निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे आल्यानंतर भरारी पथक क्रमांक ५ मधील कर्मचारी बिट निरीक्षक हनुमान म्हात्रे आणि कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. त्या वेळी तेथे रस्ता बनविण्याचे काम करणारे इरफान हबीब अन्सारी व डंपरचालक जाहिरुद्दीन जमीर अन्सारी यांना काम कोण करीत आहे, याबाबत विचारणा केली. त्यांनी तेथे उभ्या असलेल्या अब्दुल रज्जाक बेग या व्यक्तीकडे बोट दाखवून त्याने काम करण्यास सांगितले असल्याचे भरारी पथकासमोर सांगितले. त्याच्याकडे चौकशी केली असता त्याने माजी महापौर विलास पाटील आणि त्यांचा मुलगा मयूरेश यांनी या भागात रस्ता बनवण्याचे काम करण्यास सांगितल्याचे स्पष्ट केले. आचारसंहिता भरारी पथकाने हे काम बंद पाडून भरारी पथकप्रमुख हनुमान म्हात्रे यांनी निजामपूर पोलिस ठाण्यात विलास पाटील, मयूरेश पाटील यांच्यासह इरफान हबीब अन्सारी व जाहिरुद्दीन जमीर अन्सारी या चार जणांनी रस्त्याचे काम करून मतदारांना मतदान करावे, या उद्देशाने निवडणूक आयोगाची परवानगी न घेता आचारसंहितेचा भंग केल्याची तक्रार दिली. निजामपूर पोलिस ठाण्यात चार जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान भिवंडीत दाखल झालेला हा पहिला गुन्हा आहे.
