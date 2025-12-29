हत्येचा गुन्हा दिघी सागरी पोलिसांकडून २४ तासांत उघड
दिघी सागरी पोलिसांकडून २४ तासांत हत्येचा छडा
निवृत्त पंचायत समिती कर्मचाऱ्याचा खून; दोन आरोपी अटकेत
श्रीवर्धन, ता. २९ (वार्ताहर) : दिघी सागरी पोलिस ठाणे हद्दीतील गोंडघर परिसरात एका अनोळखी व्यक्तीचा मृतदेह आढळून आल्याने परिसरात खळबळ उडाली होती. या घटनेप्रकरणी दिघी सागरी पोलिस ठाण्यात २४ डिसेंबरला खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. दिघी सागरी पोलिसांनी तांत्रिक विश्लेषण, गोपनीय माहिती आणि तत्पर तपासाच्या जोरावर अवघ्या २४ तासांत हा गंभीर गुन्हा उघडकीस आणत दोन आरोपींना अटक केली आहे.
दिघी सागरी पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक हनुमंत शिंदे आणि त्यांच्या तपास पथकाने सूत्रे हाती घेतल्यानंतर मृत व्यक्तीची ओळख पटविण्यास प्राधान्य दिले. तपासादरम्यान मिळालेल्या माहितीच्या आधारे मृत व्यक्तीचे नाव शशांक शरद कुडाळकर (वय ५९) असे असून, ते म्हसळा पंचायत समितीतील निवृत्त कर्मचारी असल्याचे निष्पन्न झाले. ते बोर्लीपंचतन (ता. श्रीवर्धन) येथील रहिवासी होते. पोलिसांनी गोपनीय माहितीच्या आधारे बोर्लीपंचतन, गोंडघर आणि वडवली परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजची सखोल पडताळणी केली. या तपासात काही संशयित व्यक्तींची हालचाल संशयास्पद आढळून आल्याने पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले. अधिक चौकशीत संदीप चंद्रकांत पवार (रा. खाणलोशी, ता. म्हसळा) आणि प्रकाश लक्ष्मण वाघमारे (रा. हरवीत, ता. श्रीवर्धन) यांनी हा गुन्हा केल्याची कबुली दिली. शशांक कुडाळकर यांनी प्रकाश वाघमारे याच्याशी वाद घालत शिवीगाळ व मारहाण केल्याचे तपासात उघड झाले. या घटनेनंतर आरोपींनी रागाच्या भरात खुनाचा कट रचून १९ डिसेंबरला सकाळी सुमारे ८.३० ते ९.०० या वेळेत शशांक यांना गोंडघर हद्दीतील एका प्लॉटमध्ये घेऊन गेले. तेथे लाकडी दांडक्याने त्यांच्यावर अमानुष मारहाण करून त्यांचा खून करण्यात आला. याप्रकरणी दोन्ही आरोपींना २५ डिसेंबरला अटक करण्यात आली असून, त्यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली आहे. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक हनुमंत शिंदे आणि त्यांच्या पथकाने कौशल्य, शिस्तबद्धतेने अल्पावधीत तपास पूर्ण करीत गुन्हा उघडकीस आणल्याबद्दल परिसरातून पोलिसांच्या कार्याचे कौतुक होत आहे. या खून प्रकरणाचा पुढील तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक हनुमंत शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.