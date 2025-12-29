मराठी बोलीभाषा व लोककलेचा जागर
जव्हारमध्ये मराठी बोलीभाषा, लोककलेचा जागर!
पालघर जिल्हास्तरीय साहित्य संमेलन उत्साहात
जव्हार, ता. २९ (बातमीदार) : मराठी भाषा विभाग आणि महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या सहकार्याने, राजे यशवंत सार्वजनिक वाचनालय, जव्हार तर्फे आयोजित ‘पालघर जिल्हास्तरीय साहित्य संमेलन’ २७ व २८ डिसेंबर रोजी अत्यंत दिमाखात पार पडले. ‘ग. बा. सरदार साहित्य नगरी’मध्ये पार पडलेल्या या संमेलनात पालघरच्या मातीतील बोलीभाषा आणि लोककलेचे विविध रंग पाहायला मिळाले. संमेलनाची सुरुवात गांधी चौक येथून निघालेल्या भव्य ग्रंथदिंडीने झाली. संमेलनाध्यक्ष प्रा. अशोक ठाकूर व जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी प्रशांत पाटील यांच्या हस्ते ग्रंथदिंडीचे पूजन करण्यात आले. आदिवासी पारंपरिक नृत्य आणि विद्यार्थ्यांच्या उत्साहामुळे जव्हार शहर सांस्कृतिक रंगात न्हाऊन निघाले. आमदार हरिश्चंद्र भोये व नगराध्यक्षा पूजा उदावंत यांच्या हस्ते संमेलनाचे दीपप्रज्वलन करून उद्घाटन झाले.
आमदार हरिश्चंद्र भोये यांनी स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांसाठी वाचनालयात सुसज्ज अभ्यासिका उभारण्याची घोषणा केली. तसेच लेखक नवनाथ तांडेल लिखित ‘सागर कन्या’ या कादंबरीचे प्रकाशन या वेळी करण्यात आले. तसेच यूपीएससी उत्तीर्ण डॉ. अजय डोके, धावपटू विशाल वळवी आणि ‘केबीसी’ फेम ओमकार उदावंत यांचा विशेष सन्मान करण्यात आला. दोन दिवसांच्या या संमेलनात विविध दर्जेदार सत्रांचे आयोजन करण्यात आले होते. ‘ग्रामीण बोलीभाषांचे भवितव्य’ या विषयावर प्रवीण दवणे यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासपूर्ण चर्चा झाली.
लोककला आविष्कार
तारपा, सांभाळ, टिपरी आणि बोहाडा नृत्यांनी प्रेक्षकांची मने जिंकली. जिल्ह्यातील ३२ नामवंत कवींनी बोलीभाषेतून कविता सादर केल्या. डॉ. राजू शनवार (पोश्यापोर फेम), चंद्रकांत घाटाळ व इतर मान्यवरांनी बोलीभाषेतील कथांचे प्रभावी सादरीकरण केले.
बोलीभाषा टिकवणे ही काळाची गरज
समारोपप्रसंगी संमेलनाध्यक्ष प्रा. अशोक ठाकूर म्हणाले की, मराठी आणि तिच्या उप-बोलीभाषा हे आपले वैभव आहे. ते टिकवण्यासाठी अशा साहित्यिक व्यासपीठांची नितांत गरज आहे. हे संमेलन यशस्वी करण्यासाठी राजे यशवंत सार्वजनिक वाचनालय समिती, कोकण मराठी साहित्य परिषद (जव्हार शाखा) आणि स्थानिक संस्थांनी विशेष परिश्रम घेतले.
