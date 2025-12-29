तुर्भे परिसरात सभांचा धडाका
तुर्भे, ता. २९ (बातमीदार) : तुर्भे परिसरात निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय हालचालींना जोर आला आहे. गेल्या काही दिवसांत सभा, मेळावे आणि जाहीर कार्यक्रमांचा धडाका सुरू आहे. विविध राजकीय पक्षांचे उमेदवार आणि नेते तुर्भेतील गल्लोगल्ली, चौक आणि मैदानांमध्ये सभा घेत मतदारांशी थेट संवाद साधताना दिसत आहेत.
सकाळपासून रात्री उशिरापर्यंत सुरू असलेल्या या सभांमुळे तुर्भेतील वातावरण पूर्णतः राजकीय रंगात रंगले आहे. विकासकामांचे आश्वासन, स्थानिक प्रश्न, पाणी, रस्ते, वाहतूक कोंडी आणि नागरी सुविधांवरून आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. काही ठिकाणी मोठी गर्दी होत असून, कार्यकर्त्यांमध्येही उत्साहाचे वातावरण आहे. स्थानिक नागरिकांमध्ये काही प्रमाणात नाराजी असली तरी निवडणूक वातावरणामुळे राजकीय हालचालींकडे सर्वांचे लक्ष वेधले गेले आहे. आगामी दिवसांत तुर्भे परिसरात आणखी मोठ्या सभांचे आयोजन होणार असल्याने, राजकीय रणधुमाळी अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.