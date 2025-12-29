रक्त संकलनात गैरप्रकार, तर परवाना रद्द
राज्य रक्त संक्रमण परिषदेचा रक्तकेंद्रांना इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ : महाराष्ट्रातील रक्तकेंद्रांनी जानेवारी-फेब्रुवारीतील रक्तदान शिबिरांमध्ये प्रत्यक्ष गरज लक्षात घेऊनच रक्तसंकलन करावे; अन्यथा नफेखोरीसह गैरप्रकार आढळल्यास परवाना रद्द करण्याची शिफारस केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा राज्य रक्त संक्रमण परिषदेकडून देण्यात आला आहे.
राज्यातील गरजू व ग्रस्त रुग्णांसाठी अखंड रक्तपुरवठा राखणे हे रक्तकेंद्रांचे महत्त्वाचे कर्तव्य आहे. प्रत्येक रक्तकेंद्राने आपल्या शहर, जिल्हा आणि राज्यातील नजीकच्या जिल्ह्यांतील मागील तीन वर्षांतील रक्त वितरणाची सरासरी लक्षात घेऊनच रक्तसंकलन करावे, असे परिषदेने स्पष्ट केले आहे. काही रक्तकेंद्रांकडून शिबिरांच्या आडून आवश्यकतेपेक्षा मोठ्या प्रमाणावर रक्तसंकलन केल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. संकलित रक्ताचे घटक विलगीकरण करून रक्तपेशी आणि रक्तद्रव वेगळे काढून अतिरिक्त रक्तपिशव्या परराज्यात ‘बल्क ट्रान्स्फर’ने पाठवून विक्री केली जात असल्याचे तसेच अतिरिक्त रक्तद्रव प्लाझ्मा फॅक्शनेटर कंपन्यांकडे पाठवून नफेखोरी केली जात असल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. याबाबत माध्यमांतही वृत्ते प्रसिद्ध झाल्याचे परिषदेकडून नमूद करण्यात आले आहे.
राज्य रक्त संक्रमण परिषदेने सर्व रक्तकेंद्रांना आगाऊ सूचना दिली आहे. सूचनांचे उल्लंघन करून अतिरिक्त रक्तसंकलन, परराज्यात पाठवणी किंवा नफेखोरीचे गैरप्रकार केल्यास संबंधित रक्तकेंद्रांचे परवाने रद्द करण्याची शिफारस अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडे करण्यात येईल.
-डॉ. पुरुषोत्तम पुरी, सहाय्यक संचालक
