शिक्षकाच्या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन शिक्षकाच्या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन शिक्षकाच्या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन

शिक्षकाच्या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन
शिक्षकाच्या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन
पालकांसह जिल्हा परिषद मुख्यालयात धडक
मनोर, ता. २९ (बातमीदार) : पालघर तालुक्यातील आयएसओ मानांकन मिळवलेल्या कांद्रेभुरे जिल्हा परिषद शाळेत कायमस्वरूपी शिक्षकाची नेमणुकीच्या मागणीसाठी विद्यार्थी आणि पालकांनी जिल्हा परिषद मुख्यालयातील शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या दालनात सोमवारी (ता.२९) आंदोलन केले.
इयत्ता पहिली ते सातवीपर्यंत ४२ पटसंख्या असलेल्या या शाळेत नेमणूक केलेला एक कंत्राटी शिक्षक वेळेवर शाळेत उपस्थित राहत नसल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असून, शिक्षण विभागाच्या या कारभारामुळे पटसंख्येत घट झाल्याचा आरोप करत ही शाळा बंद पडण्याच्या मार्गांवर असल्याने पालकांनी चिंता व्यक्त करीत शिक्षकाची नेमणूक करण्याची मागणी केली. या वेळी विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येनुसार अतिरिक्त शिक्षक उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन जिल्हा शिक्षणाधिकारी सोनाली मातेकर यांनी पालकांना दिले. या शाळेत यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात पालकवर्गाने २० विद्यार्थ्यांना या शाळेतून काढून सात किलोमीटर अंतरावरील शाळेत प्रवेश घेतला आहे. सलग तीन वर्षांपासून शाळेत शिक्षक नसल्याने दरवर्षी विद्यार्थी अन्य शाळांमध्ये प्रवेश घेत आहेत. तीन वर्षांत विद्यार्थीसंख्या ५०ने कमी झाल्याने शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येत घट झाल्याचे या वेळी सांगण्यात आले. सद्यःस्थितीत नेमणूक केलेले शिक्षक पेसाअंतर्गत मानधन तत्त्वावर कार्यरत आहेत. शाळेची अधिकृत जबाबदारी घेणारा शिक्षक नेमण्यात आला नसल्याने शिक्षण विभागाच्या भूमिकेवर पालकांकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले.
कायमस्वरूपी शिक्षकाच्या मागणीसाठी कांद्रेभुरे ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी तसेच पालक व विद्यार्थ्यांनी शिक्षणधिऱ्यांच्या दालनात धडक दिली. या वेळी कांद्रेभुरे जिल्हा परिषद शाळेत कायमस्वरूपी शिक्षकांची नियुक्ती करण्याची मागणी जिल्हा शिक्षणाधिकारी सोनाली मातेकर यांच्याकडे करण्यात आली. पालघर तालुक्यासाठी १० शिक्षक उपलब्ध झाले आहेत, विद्यार्थी पटसंख्येनुसार आठवडाभरात अतिरिक्त शिक्षक उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन जिल्हा शिक्षणाधिकारी मातेकर यांनी दिले. दरम्यान, आठवडाभरात शिक्षक उपलब्ध न झाल्यास मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या दालनात आंदोलन करण्याचा इशारा कांद्रेभुरे ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच दुर्गेश भोईर यांनी दिला.
