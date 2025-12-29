तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील कंपनीला आग
बोईसर, ता. २९ (वार्ताहर) : तारापूर औद्योगिक वसाहतीतील आरती ड्रग्स लिमिटेड कंपनीच्या प्लॉट क्रमांक ई-१२० वरील प्रकल्पामध्ये सोमवारी (ता. २९) सायंकाळी सुमारे ४च्या सुमारास आगीची घटना घडली. विद्युत पॅनेलमध्ये शॉर्टसर्किट झाल्यामुळे ही आग लागल्याची प्राथमिक माहिती मिळत असून, या घटनेमुळे काही काळ परिसरात खळबळ उडाली होती.
आगीची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या तीन बंबांसह पथकाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. या वेळी अग्निशमन कर्मचाऱ्यांनी त्वरित कारवाई करत आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू केले. या वेळी कारखान्यातील कामगारांनीही प्रसंगावधान राखत आजूबाजूचे ज्वलनशील साहित्य दूर केल्यामुळे आगीचा प्रसार रोखण्यात मोठी मदत झाली. परिणामी मोठा अनर्थ टळला. या घटनेत कोणत्याही कामगारास दुखापत झाली नसल्याचे कंपनी प्रशासनाकडून सांगण्यात आले; मात्र आगीमुळे निर्माण झालेल्या दाट धुरामुळे काही काळ परिसरातील नागरिक व कामगारांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. दरम्यान, घटनेची चौकशी सुरू असून, औद्योगिक वसाहतीतील सुरक्षा व्यवस्थेबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
