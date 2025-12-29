थर्टी फर्स्टच्या सेलिब्रेशनसाठी भुयारी मेट्रो रात्रभर धावणार
थर्टी-फर्स्टसाठी
मेट्रो-३ रात्रभर धावणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ : थर्टी-फर्स्ट आणि नववर्षाच्या स्वागतासाठी घराबाहेर पडणाऱ्या मुंबईकरांचा रात्री उशिरापर्यंत प्रवास सुखकर आणि सुरक्षित व्हावा, म्हणून मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (एमएमआरसी) मेट्रो-३ ही भुयारी मेट्रो ३१ डिसेंबर रोजी रात्रभर चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मेट्रोची विशेष सेवा बुधवारी रात्री १०:३० पासून पहाटे ५:५५पर्यंत धावणार आहे. त्यानंतर १ जानेवारी रोजी सकाळी ५:५५ वाजल्यापासून नियमित मेट्रोसेवा सुरू होणार आहे. त्यामुळे मुंबईकरांना ३१ डिसेंबरच्या सकाळी सुरू झालेली मेट्रोसेवा थेट १ जानेवारीच्या रात्रीपर्यंत सलग उपलब्ध मिळणार आहे. नववर्षाचे स्वागत करण्यासाठी मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होते. अशावेळी रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी आणि प्रवाशांना विनासायास प्रवास करता यावा, यासाठी हे नियोजन करण्यात आले आहे.
