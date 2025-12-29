पिस्तूल विक्रीसाठी आलेल्या एकाला अटक
कळवा, ता. २९ (बातमीदार) : ठाणे महापालिका निवडणुकीत मुंब्रा परिसरात कायदा व सुव्यवस्था सुरळीत राहण्यासाठी व निवडणुका शांततेत पार पडण्यासाठी मुंब्रा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत बेकायदा शस्त्र, दारूगोळा खरेदी करणारे व विक्री करणाऱ्या व्यक्तींचा शोध घेण्यासाठी ठाणे पोलिस आयक्तांनी नुकत्याच सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार मुंब्रा पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अनिल शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शोध घेत असताना सहाय्यक पोलिस निरीक्षक विनय माने यांचे विशेष पथक माहितीच्या आधारे खडी मशीन येथील डोंगराच्या पायथ्याशी सापळा रचून शनिवारी (ता. २७) रात्री देशी बनावटीचे अग्निशस्त्र विकणाऱ्या सलीम अब्दुल रहमान शेख (वय ३६) याला अटक केली. त्याच्याकडून ३० हजार ३०० रुपये किमतीचे देशी बनावटीचे अग्निशस्त्र आणि एक जिवंत काडतूस जप्त करण्यात आले. मुंब्रा पोलिसांनी त्याला अटक केली आणि त्याच्यावर गुन्हा दाखल केला.
