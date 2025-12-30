शिरवणेमध्ये पदपथावर वाहनांची पार्किंग
नेरूळ, ता. ३० (बातमीदार) : नेरूळ विभागात मोडणाऱ्या शिरवणे-जुईनगर रेल्वे स्थानक परिसरातील रस्त्यावर वाहन विक्रेत्यांकडून सर्रास अतिक्रमण केले जात आहे. येथील वाहनविक्री केंद्रांनी आपली नवीन वाहने थेट रस्त्यावर तसेच पदपथावर पार्क केल्याने वाहतुकीस मोठा अडथळा निर्माण होत असून पादचाऱ्यांचे हाल होत आहेत.
आधुनिक शहर म्हणून ओळख असलेल्या नवी मुंबईत नागरिकांचे जीवनमान उंचावत असताना वाहनधारकांची संख्याही झपाट्याने वाढत आहे. त्याचबरोबर शहरात वाहन विक्री केंद्रांची संख्या वाढत असून शिरवणे-जुईनगर रस्त्यावर सर्वाधिक वाहनांची विक्री दालने आढळतात. मात्र या विक्रेत्यांनी सार्वजनिक रस्ते व पदपथांवरच आपली वाहने उभी करून जणू काही त्या जागेवर हक्क सांगण्यास सुरुवात केली आहे. परिणामी रस्त्यांची रुंदी कमी होऊन वाहतूक कोंडी नित्याची झाली आहे. या रस्त्यावरून प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांना वारंवार अडथळ्यांना सामोरे जावे लागत असून वेळ व इंधनाचा अपव्यय होत आहे. पादचाऱ्यांना पदपथ उपलब्ध नसल्याने त्यांना जीव मुठीत घेऊन रस्त्यावरून चालावे लागत आहे. मात्र याप्रकरणी वाहतूक पोलिसांकडून दुर्लक्ष होत असल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
