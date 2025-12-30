विजयी नगरसेवकांचा अलिबाग नगरपरिषदेत औपचारिक प्रवेश
विजयी नगरसेवकांचा अलिबाग नगरपरिषदेत औपचारिक प्रवेश
सशक्त विरोधी पक्षामुळे लोकशाही मूल्यांना बळ; विकासाभिमुख कारभाराची अपेक्षा
अलिबाग, ता. ३० वार्ताहर ः अलिबाग नगरपरिषदेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या नगरपरिषद निवडणुकीत विरोधी पक्षाच्या उमेदवारांनी लक्षणीय यश संपादन केले आहे. या निवडणुकीत भाजपचे अंकित बंगेरा तसेच शिवसेना ठाकरे गटाचे संदीप पालकर आणि श्वेता पालकर हे नगरसेवक निवडून आले असून, त्यांचा अलिबाग नगरपरिषदेत औपचारिक प्रवेश सोहळा नुकताच उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडला. या प्रसंगी नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी सागर साळुंखे तसेच नगराध्यक्षा अक्षया नाईक यांनी नव्या नगरसेवकांचे स्वागत केले.
या प्रवेश सोहळ्याला नगरपरिषद प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचारी, तसेच विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. विरोधी गटातील या नगरसेवकांनी शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी सकारात्मक, रचनात्मक आणि लोकाभिमुख भूमिका घेण्याचा निर्धार व्यक्त केला. निवडणुकीत जनतेने दिलेल्या विश्वासाला पात्र ठरण्यासाठी नगरपरिषदेत पारदर्शक कारभार, नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांचा विकास आणि प्रलंबित प्रश्नांच्या सोडवणुकीवर भर देण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. यावेळी शिवसेनेचे नगरसेवक संदीप पालकर यांनी नगरपरिषदेमध्ये प्रलंबित असलेल्या विविध विकासकामांबाबतचे निवेदन नगराध्यक्षा अक्षया नाईक यांच्याकडे सादर केले. शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, सांडपाणी व्यवस्थापन, वाहतूक कोंडी तसेच इतर नागरी समस्यांबाबत ठोस उपाययोजना राबवाव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली. सभागृहात मुद्देसूद चर्चा, प्रश्नोत्तरांच्या माध्यमातून प्रशासनावर योग्य नियंत्रण ठेवण्याची भूमिका विरोधी पक्षाकडून पार पाडली जाईल, असे संकेतही यावेळी देण्यात आले. या कार्यक्रमास भाजपचे नेते अॅड. आस्वाद पाटील, चित्रा पाटील, माजी नगराध्यक्ष प्रशांत नाईक यांच्यासह शेकाप, भाजप व शिवसेनेचे अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. सर्वांनी नव्या नगरसेवकांना पुढील कार्यकाळासाठी शुभेच्छा दिल्या.
