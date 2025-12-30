खासदार पुत्राचे तिकीट कापले
ठाण्यात नरेश म्हस्के यांना धक्का
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ३० ः उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या मध्यरात्री ठाण्यात मोठी राजकीय उलथापालथ झाली. अनेक दिग्गज, माजी नगरसेवक आणि इच्छुकांच्या नावांना उमेदवारी यादीत जागा मिळाली नाही. याचा फटका चक्क शिवसेना शिंदे गटाचे खासदार नरेश म्हस्के यांनाही बसला आहे. प्रभाग क्रमांक १९ ड आनंदनगरमधून उमेदवारीसाठी इच्छुक असलेल्या म्हस्के यांचा मुलगा आशुतोष यांना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उमेदवारी नाकारली आहे. याची माहिती मिळताच नाराज कार्यकर्त्यांनी मंगळवारी आनंद आश्रम गाठून संताप व्यक्त केला होता.
खासदार म्हणून निवडून येण्याआधी नरेश म्हस्के हे आनंदनगर प्रभागाचे नेतृत्व करीत होते. सलग दोन वेळा ते या प्रभगातून निवडून येत ठाण्याचे महापौर बनण्याचा बहुमानही मिळवला होता. त्यामुळे खासदार म्हणून बढती झाल्यानंतर या प्रभागातील आपली पकड कायम राहावी, यासाठी त्यांनी आपला मुलगा आशुतोष म्हस्केला मैदानात उतरवण्याची तयारी केली होती. त्या दिशेने प्रभाग बांधणीचे काम सुरू होते. त्यामुळे त्यांची उमेदवारी निश्चित मानली जात होती; पण या घराणेशाहीला पक्षांतर्गत विरोध झाला. येथील कार्यकर्ते प्रमोद गोगावले यांनी उमेदवारीसाठी प्रयत्न केले. त्यानंतर आनंदनगर येथील कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे मुंबई येथील शासकीय बंगला गाठला आणि शक्तिप्रदर्शन करण्याचा प्रयत्न केला.
हे सर्व प्रयत्न निष्फळ झाले असून अखेर आशुतोष म्हस्के यांना उमेदवारी नाकारण्यात आली आहे. याची कुणकुण लागताच सोमवारी रात्री आनंदनगर परिसरात कार्यकर्त्यांनी एकत्र येत नाराजी व्यक्त केली. या वेळी खासदार नरेश म्हस्के यांनी समजूत काढली; पण मंगळवारी पुन्हा टेंभीनाका येथील आनंद आश्रमात कार्यकर्त्यांनी शक्तिप्रदर्शन करण्याचा प्रयत्त केला. या वेळीही खासदार नरेश म्हस्के यांनी त्यांची समजून काढली आहे. असे असले तरी आपल्या मुलाला उमेदवारी नाकारल्याचे दुःख आणि नाराजी त्यांच्याही चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसत होते.
काहीवेळा त्याग करावाच लागतो
राजकीय वारसदार म्हणून मुलाला ठाणे महापालिकेत पाठवण्याचे खासदार नरेश म्हस्के यांचे स्वप्न तूर्तास तरी भंगले आहे; मात्र पक्षसंघटना मोठी असून अनेक वेळा त्यासाठी त्याग करावा लागतो, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे.
आनंदनगरचे नेतृत्व कशिष पार्ककडे
प्रभाग क्रमांक १९च्या पॅनेलमध्ये खासदारांच्या मुलाला मागे टाकत शिवसेना शिंदे गटाच्या रणरागिणी नम्रता भोसले यांचे कमबॅक झाले आहे. कशिष पार्क येथील त्या रहिवासी असूनही त्यांना सर्वाधिक मतदार असलेल्या आनंदनगरच्या पॅनेलमध्ये वर्णी लावण्यात आली आहे. कशिष पार्कमधून माजी नगरसेवक विकास रेपाळे हेसुद्धा निवडणूक लढवत आहेत. त्यामुळे आनंदनगरचे नेतृत्व कशिष पार्कच्या दोन उमेदवारांकडे गेल्यामुळे नाराजी पसरली आहे.
