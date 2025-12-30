उल्हासनगर शेवटच्या क्षणांची धावपळ : उमेदवारीसाठी प्रतीक्षा, अर्ज दाखल करताना उमेदवारांची दमछाक
उल्हासनगर शेवटच्या क्षणांची धावपळ
उमेदवारीसाठी प्रतीक्षा, अर्ज दाखल करताना उमेदवारांची दमछाक
उल्हासनगर, ता. ३० (वार्ताहर) ः महापालिका निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस अक्षरशः तणाव, गोंधळ आणि राजकीय खेळींचा ठरला. काही तास शिल्लक असतानाही उमेदवारीचे एबी फॉर्म अर्ज, अधिकृत उमेदवार ठरवणे आणि बंडखोरी टाळण्याच्या डावपेचांमुळे अनेक पक्षांमध्ये गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली. परिणामी पक्ष कार्यालयांबाहेर प्रतीक्षेत असलेले इच्छुक उमेदवार, शेवटच्या मिनिटांत अर्ज मिळवून धावणारे कार्यकर्ते आणि अर्ज दाखल केंद्रांवर उसळलेली गर्दी, यामुळे संपूर्ण शहरात निवडणुकीचा ताण स्पष्टपणे जाणवत होता.
निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी शहरातील चार प्रभागांमध्ये अर्ज दाखल करण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था केली होती. मात्र राजकीय पक्षांनी बंडखोरी टाळण्यासाठी उमेदवारी अर्ज शेवटच्या क्षणी वाटप केल्याने दुपारी १२पासूनच अर्ज दाखल केंद्रांवर उमेदवार व त्यांच्या समर्थकांची प्रचंड गर्दी उसळली. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचे चित्र अनेक ठिकाणी दिसून आले. दुपारनंतर काही दिग्गज उमेदवारांची नावे अधिकृतरीत्या जाहीर होताच त्यांच्या समर्थकांनी जल्लोष करीत मिरवणुका काढल्या. त्यामुळे आधीच असलेल्या गर्दीत आणखी भर पडली. युती-आघाडीबाबत स्पष्ट निर्णय न झाल्याने सर्वच प्रमुख पक्षांचे उमेदवार तसेच मोठ्या संख्येने अपक्ष उमेदवार अर्ज दाखल करण्यासाठी एकाच वेळी केंद्रांवर पोहोचले.
यंत्रणांवर ताण
शेवटच्या दिवशी उसळलेल्या गर्दीमुळे सर्वच निवडणूक कार्यालयांमध्ये अधिकाऱ्यांमध्येही तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. उमेदवारांसोबत येणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांच्या आणि समर्थकांच्या जमावाला आवरण्यासाठी पोलिसांची मोठी कसरत झाली. काही ठिकाणी गर्दी आवरताना वादाचे प्रसंगही घडले. यामुळे पोलिसांचीही दमछाक झाली. दरम्यान, उमेदवार आपल्या पदाधिकाऱ्यांसह वाहनांचे ताफे घेऊन अर्ज दाखल केंद्रांकडे रवाना झाल्याने शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली. सर्वसामान्य नागरिकांना या कोंडीचा मोठा फटका बसला. तर वाहतूक पोलिसांना परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी अतिरिक्त मेहनत घ्यावी लागली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.