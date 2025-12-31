नववा कला क्रीडा महोत्सव उत्साहात संपन्न
उमरोळीत रोहिदास समाजसेवा संघाचा नववा कला क्रीडा महोत्सव उत्साहात
विरार, ता. ३१ (बातमीदार) : पालघर तालुका रोहिदास समाजसेवा संघाच्या वतीने आयोजित दोन दिवसीय नववा कला क्रीडा महोत्सव उमरोळी येथील श्री साईग्राम मित्र मंडळाच्या मैदानावर दिमाखात पार पडला. महोत्सवाची सुरुवात महापुरुषांच्या प्रतिमा पूजनाने झाली. यावेळी संस्थेचे अध्यक्ष सुभाष पाटील यांनी प्रास्ताविकात २००१ पासूनच्या उपक्रमांचा आढावा घेत, ज्ञाती बांधवांच्या सहकार्याबद्दल आभार मानले.
या सोहळ्याला उमरोळीचे सरपंच प्रभाकर पाटील, संतोष वाळींजकर आणि वसंत जाधव प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होते. मुख्य आकर्षण असलेल्या क्रिकेट स्पर्धेत तारापूर ''ए'' संघाने विजेतेपद पटकावले, तर चटाळे संघ उपविजेता ठरला. लहानांपासून थोरांपर्यंत सर्वांसाठी आयोजित या क्रीडा पर्वणीला समाजाने मोठा प्रतिसाद दिला. कार्यक्रमाचे स्वागत संदीप राऊत यांनी केले, तर सचिन भोईर यांनी खेळाडूंना शपथ दिली.
