डोंबिवलीत मनसेचा ‘जैन कार्ड’ वापर
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ३० ः मुंबईत कबुतरखान्याच्या मुद्द्यावरून जैन समाज आणि मराठी समाजातील काही घटकांमध्ये निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने मराठी माणसांच्या बाजूने ठाम भूमिका घेतली होती. मात्र, कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीच्या रणधुमाळीत मनसेने आता डोंबिवलीत वेगळीच राजकीय खेळी खेळल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. एका प्रभागात थेट जैन आणि गुजराती मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी मनसेने ‘जैन कार्ड’ वापरल्याचे बोलले जात आहे.
डोंबिवलीतील पॅनल २६ मध्ये गुजराती आणि जैन समाजाची लक्षणीय मतदारसंख्या आहे. याच गणिताचा विचार करत मनसेने जैन समाजातील प्रतीक पोपटलाल मारू यांना उमेदवारी दिली आहे. मराठी मुद्द्यांवर आक्रमक भूमिका घेत असतानाच अल्पसंख्याक आणि व्यापारी वर्गातील मतदारांना विश्वासात घेण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
स्थानिक समीकरणांची गणिते
मनसेची ही रणनीती केवळ समाजाधारित नाही, तर स्थानिक समीकरणे लक्षात घेऊन आखलेली असल्याचे सांगितले जाते. डोंबिवलीतील काही प्रभागांमध्ये गुजराती-जैन मतदार निर्णायक ठरत असल्याने मनसेने पारंपरिक भूमिकेपलीकडे जाऊन उमेदवार निवडीचा प्रयोग केल्याची चर्चा आहे. या ‘जैन कार्ड’मुळे मनसेला कितपत यश मिळते, की पक्षाच्या कोर मराठी मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण होतो, याकडे आता राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
