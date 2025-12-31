नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी मुंबईतील मंदिरे सज्ज
नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी मुंबईतील मंदिरे सज्ज
भाविकांसाठी मोफत बससेवा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३१ : नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी मुंबईतील सिद्धिविनायक मंदिरासह सर्वच प्रमुख मंदिरे पूर्णपणे सज्ज झाली आहेत. भाविकांच्या प्रचंड गर्दीला सामोरे जाण्यासाठी पहाटे ३.१५ वाजल्यापासून दर्शनासाठी दार उघडले जाणार आहे. तसेच, रेल्वे स्थानकावरून मंदिरात येण्यासाठी मोफत बससेवा आणि सुरक्षेसाठी कडक व्यवस्था करण्यात आली आहे, जेणेकरून भाविकांना सुलभ दर्शन मिळावे.
मुंबईसह उपनगरांतील अनेक नागरिक नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी मुंबईतील प्रमुख मंदिरांमध्ये देवदर्शनासाठी जात असतात. सिद्धिविनायक, महालक्ष्मी आणि मुंबादेवी मंदिराच्या दर्शनाला जाणाऱ्या भाविकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. म्हणूनच नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला आणि पहिल्या दिवशी मंदिरांमध्ये होणारी भाविकांची गर्दी लक्षात घेता सर्वच मंदिर प्रशासनाने व्यवस्थित नियोजन केले आहे. मुंबईतील प्रत्येक मंदिरांमध्ये भाविकांकडून मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होते. ही गर्दी लक्षात घेता व्यवस्थापन करण्यात आले आहे. सिद्धिविनायक मंदिराकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, गुरुवार (ता. १) तसेच मंगळवारी (ता. ६) अंगारक संकष्ट चतुर्थीला होणारी भाविकांची गर्दी लक्षात घेता व्यवस्थापन करण्यात आले आहे. महालक्ष्मी मंदिरातही दिवभर लाखो भाविक दर्शनासाठी येतील, असे मंदिर प्रशासनाने सांगितले.
सिद्धिविनायक मंदिरातील विशेष तयारी
दर्शनाची वेळ : १ जानेवारी रोजी पहाटे ३.१५ वाजता दर्शन सुरू होईल आणि रात्री उशिरापर्यंत सुरू राहील.
विशेष सोयीसुविधा : ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, गर्भवती महिला आणि लहान बाळांसोबत आलेल्या पालकांसाठी स्वतंत्र रांगा असतील.
सुरक्षा व्यवस्था : मोबाईल फोन आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आत नेण्यास मनाई असून त्या बाहेर ठेवण्याची व्यवस्था केली आहे.
प्रवासासाठी सोय : दादर रेल्वे स्थानकावरून मंदिरात येण्यासाठी मोफत बससेवा आणि मेट्रोचा वापर करण्याचे आवाहन
डिजिटल दर्शन : रांगेत असलेल्या भाविकांसाठी एलईडी स्क्रीनवर दर्शनाचे थेट प्रक्षेपण केले जाणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.