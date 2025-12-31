उमेदवारांचा महापूर
उमेदवारांची झुंबड
१३१ जागांसाठी एक हजार १२७ अर्ज
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ३१ : एबी फॉर्म मिळवण्याची धावपळ, तिकीट नाकारल्याने उसळलेली नाराजी, राडेबाजी, पक्षांतर नाट्य आणि शक्तिप्रदर्शन अशा अनेक घडामोडींमध्येही ठाणे महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्जांचा अक्षरश: महापूर आला. तीन वर्षांनंतर होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या ३३ प्रभागांतील १३१ जागांसाठी तब्बल एक हजार १२७ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत. या अर्जांची छाननी सुरू झाली असून, २ जानेवारीला उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची मुदत असल्याने निवडणुकीच्या रिंगणात किती शिलेदार असतील, हे चित्र शुक्रवारीच स्पष्ट होणार आहे.
ठाणे महापालिका निवडणुकीसाठी अर्ज भरण्याची अखेरची मुदत ३० डिसेंबरपर्यंत होती. ही प्रक्रिया २३ डिसेंबरपासून सुरू झाली होती; मात्र महायुती आणि महाविकास आघाडीने जागावाटप चर्चांमध्येच दिवस घालवले. बंडखोरी टाळण्यासाठी शिवसेना शिंदे गट आणि भाजपने २९ डिसेंबरला रात्री उमेदवारी जाहीर करीत एबी फॉर्म वाटप सुरू केले. तर दुसरीकडे राष्ट्रवादी शरद पवार गट आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटाने उमेदवारी दिल्याने अपक्षांसह केवळ १०० उमेदवारी अर्ज दाखल झाले. त्यामुळे अखेरच्या दिवशी अपेक्षेनुसार अर्ज दाखल करण्यासाठी उमेदवारांची झुंबड तर प्रशासनाची तारांबळ उडाली.
अर्ज भरण्याची मुदत ३० डिसेंबरला दुपारी तीन वाजता संपल्यानंतरही उमेदवार रांगेत होते. त्यामुळे त्यांना कार्यालयात थांबवून रात्री उशिरापर्यंत अर्ज स्वीकारण्याचे काम सुरू होते. परिणामी दुसऱ्या दिवशी सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत प्रशासनाकडून उमेदवारांची यादी तयार करण्याचे काम सुरू होते. मिळालेल्या माहितीनुसार ३३ प्रभागांच्या १३१ पदांसाठी एक हजार १२७ उमेदवारी अर्ज प्राप्त झाले आहेत. यामध्ये माजिवडा-मानपाडा, वर्तकनगरमध्ये सर्वाधिक तर नौपाडा, उथळसरमध्ये कमी अर्ज दाखल झाले आहेत.
प्रभाग समितीनिहाय अर्जांची संख्या
माजिवडा-मानपाडा - ९२४
वर्तकनगर - ९३६
लोकमान्य सावरकरनगर - ९३२
वागळे इस्टेट - ९०४
नौपाडा - ८२
उथळसर - ८०
कळवा - ९८२
मुंब्रा (भाग १) - ८९
मुंब्रा (भाग २) - ८४
दिवा (भाग १) - ८३
दिवा (भाग २) - ६२
तीन पक्षांचे सर्वाधिक उमेदवार
- महापालिका निवडणुकीत शिवसेना शिंदे गट आणि भाजपची युती झाली आहे. यामध्ये शिवसेना शिंदे गटाने सर्वाधिक ७९ उमेदवार दिले आहेत. तर भाजपने ४० उमेदवार रिंगणात उतरवले आहेत.
- महायुतीच्या जागावाटपात अनेक माजी नगरसेवक आणि इच्छुकांचा पत्ता कट झाला आहे. त्यांना अखेरच्या क्षणी एबी फॉर्म देऊन राष्ट्रवादी अजित पवार गटाने मोठी खेळी केली आहे. सुमारे ७५ उमेदवार त्यांनी निवडणुकीत उतरवले आहेत.
- महाविकास आघाडीमध्ये सन्मानजनक जागा न मिळाल्याने स्वबळावर लढणाऱ्या काँग्रेसने ९० उमेदवारांना एबी फॉर्म दिला होता. त्यापैकी ७५ उमेदवारांनी अर्ज भरला आहे.
- शिवसेना ठाकरे गट ५५, मनसे २८, राष्ट्रवादीचे ४० उमेदवार आहेत.
- पक्षीय जागांची गोळाबेरीज केली असता ही संख्या ४००च्या घरात पोहोचते. मात्र अपक्ष, इतर पक्ष आणि एकाच उमेदवाराचे दोनहून अधिक अर्जांमुळे ही संख्या ११००च्या पुढे गेली आहे.
