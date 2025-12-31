नववर्षाच्या सुरुवातीलाच पाणीटंचाई
ठाण्यात शुक्रवारी पाणीबाणी
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ३१ ः ठाणेकरांना नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच पाणीटंचाईची झळ पोहोचणार आहे. ठाणे महापालिकेच्या घोडबंदर परिसरात पाणीपुरवठा करणारी हरिदासनगर येथील मुख्य जलवाहिनीवरील ७०० मिमी व्यासाची झडप नादुरुस्त झाल्याने त्याची दुरुस्ती हाती घेण्यात आली आहे. परिणामी, २ जानेवारीला घोडबंदरसह शहरातील अनेक भागांमध्ये पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे.
मुख्य जलवाहिनीला सतत गळती लागत असल्यामुळे दोन महिन्यांपासून ठाणेकर पाणीटंचाईचा सामना करीत होते. आता ही जलवाहिनी दुरुस्त झाल्याचा दावा महापालिका करीत असताना घोडबंदर परिसरात पाणीपुरवठा करणारी हरिदासनगर येथील मुख्य जलवाहिनीवरील ७०० मिमी व्यासाची झडप नादुरुस्त झाली आहे. परिणामी, या परिसरातील पाणीपुरवठा पूर्णपणे विस्कळित झाला आहे. हे वॉल्व बसविणे अत्यावश्यक आहे. नवीन वॉल्व बसविण्यासाठी शुक्रवारी (ता. २) सकाळी ९ ते ९ पर्यंत ठाणे महापालिका व स्टेम प्राधिकरणाकडून होणाऱ्या पाणीपुरवठा योजनेचा शटडाऊन घेण्यात येणार आहे.
या परिसराला बसणार फटका
घोडबंदर रोड, लोकमान्यनगर, वर्तकनगर, साकेत, ऋतूपार्क, जेल, गांधीनगर, सिद्धांचल, इंदिरानगर, रूपादेवी, श्रीनगर, समतानगर, सिद्धेश्वर, इटरनिटी, जॉन्सन, मुंब्रा व कळव्याचा काही भागांत १२ तासांसाठी पूर्णपणे पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे.
