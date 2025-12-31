गायमुख घाटात मल्टी एक्सल ट्रेलर घसरला
वाहनांची कोंडी वर्सोवा चौकापर्यंत पोहोचली
ठाणे शहर, ता. ३१ (बातमीदार) ः घोडबंदर मार्गावरील गायमुख घाटात मल्टी एक्सल ट्रेलर घसरल्याने ठाणे वाहिनीवर मोठी वाहतूक कोंडी झाली होती. गायमुख घाटापासून ते मीरा-भाईंदर पालिकेच्या हद्दीतील मार्गापर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. घाटात घसरलेला मल्टी एक्सल ट्रेलर ५० टन वजनाचे पोकलन मिलर मशीन वाहून घेऊन चालला होता. घाटावरील वळण हा अपघात झाल्याने ही अवजड वाहने बाजूला करेपर्यंत झालेली कोंडी दूर करण्यासाठी वाहतूक कर्मचाऱ्यांना तारेवरची कसरत करावी लागली.
मंगळवारी (ता.३०) रात्रीच्या सुमारास एक मल्टीएक्सल हा १५ टन वजनाचा ट्रेलर गायमुख घाटावरून ठाण्याच्या दिशेने येत होता. त्याच्यावर ५० टन वजनाचे पोकलन मिलर मशीन ठेवण्यात आले होते. मात्र, हा ट्रेलर गायमुख घाटाच्या माथ्यावरील वळणार येताच तो घसरला आणि ट्रेलरवर असलेले पोकलन मिलर मशीन खाली पडले. त्यामुळे ठाण्याच्या दिशेने येणाऱ्या वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला. या मार्गावर रात्रीच्या वेळी जड-अवजड वाहनांची वाहतूक सुरू होती. यामुळे झालेली वाहनांची कोंडी वर्सोवा चौकापर्यंत पोहचली होती. घसरलेले दोन्ही वाहने सामान्य क्रेनने निघणार नसल्याने वाहतूक पोलिसांनी मिलन कंपनी मेट्रो रेल्वेशी संपर्क साधूनही त्यांच्याकडील मोठ्या क्षमतेची हायड्रा क्रेन उपलब्ध झाली नाही. अखेर पोलिसींनी अथक परिश्रम घेऊन अगदी कमी वेळेमध्ये रात्री बंद पडलेली गाडी काढून घोडबंदर ठाणे लाईन वाहतुकीसाठी मोकळे करून दिली.
