राजमाता जिजाऊ उद्यानाची दुरवस्था
राजमाता जिजाऊ उद्यानाची दुरवस्था; शिवसृष्टीचा उद्देशच धोक्यात
तुटलेली शस्त्रे, उडालेले रंग आणि असुरक्षित खेळणी; नगर परिषदेच्या दुर्लक्षामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी
कर्जत, ता. १ (बातमीदार) : कर्जत शहरातील दहिवली परिसरात नदीकिनारी उभारण्यात आलेले राजमाता जिजाऊ उद्यान अर्थात शिवसृष्टी सध्या अत्यंत दयनीय अवस्थेत असून प्रशासनाच्या दुर्लक्षाचे विदारक चित्र समोर आले आहे. आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या संकल्पनेतून साकारलेले हे उद्यान काही काळापूर्वी कर्जत शहराच्या सौंदर्यात भर घालणारे व इतिहासाची ओळख करून देणारे ठरले होते; मात्र देखभाल आणि दुरुस्तीअभावी आज हे उद्यान अपघातांचे केंद्र बनण्याची भीती नागरिक व्यक्त करीत आहेत.
उद्यानात उभारण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिवशोभा चित्रातील मावळ्यांच्या प्रतिकृतींची मोठ्या प्रमाणावर मोडतोड झाली आहे. दोन मावळ्यांच्या हातातील तलवारी तुटलेल्या असून त्यांच्या कपड्यांचे रंग उडाले आहेत. त्यामुळे या ऐतिहासिक प्रतिकृती विद्रूप झालेल्या दिसत असून शिवसृष्टीच्या संकल्पनेला तडा गेला आहे. शिवचरित्रातून प्रेरणा देणारे हे उद्यान आज उपेक्षेचे प्रतीक बनले आहे.
याचबरोबर लहान मुलांसाठी असलेली खेळणीही अत्यंत धोकादायक अवस्थेत आहेत. घसरगुंडीवरील प्लॅस्टिकचे आवरण निघून गेल्याने आतला लोखंडी भाग उघडा पडला आहे. झोपाळे तुटलेले, घसरगुंडीच्या पायऱ्या वाकलेल्या असून ‘सीसॉ’ खेळाचे आसन पूर्णपणे तुटले आहे. गोल फिरणारा पाळणा खराब अवस्थेत एका कोपऱ्यात टाकून देण्यात आला आहे.
दररोज अनेक पालक, लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिक येथे येतात; मात्र सध्याच्या स्थितीत हे उद्यान आनंद देणारे नव्हे, तर अपघात घडवणारे ठिकाण ठरण्याची भीती आहे. कर्जत नगर परिषद प्रशासनाने तातडीने लक्ष घालून दुरुस्ती, सुरक्षा आणि नियमित देखभाल करावी, अशी जोरदार मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
लहान मुलांची खेळणी ठरताहेत जीवघेणी
उद्यानातील खेळण्यांची अवस्था अत्यंत चिंताजनक आहे. उघडे लोखंडी भाग, तुटलेली आसने आणि वाकलेली पायरी यामुळे खेळताना लहान मुलांना गंभीर दुखापत होण्याची शक्यता आहे. अपघात घडण्याआधीच प्रशासनाने खेळणी काढून नवीन सुरक्षित साहित्य बसवावे, तसेच सुरक्षा तपासणीची नियमित व्यवस्था करावी, अशी ठाम मागणी पालकवर्गाकडून केली जात आहे.
