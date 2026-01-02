वीज ग्राहकांना मिळणार तत्काळ वीज जोडणी
वीज ग्राहकांना मिळणार तत्काळ वीजजोडणी
मुंबई, ता. २ : ग्राहकाने अर्ज केल्यानंतर महानगरांमध्ये तीन दिवसांत, शहरांमध्ये सात दिवसांत आणि ग्रामीण भागात १५ दिवसांत महावितरणकडून नवी वीजजोडणी दिली जाणार आहे. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या कालमर्यादेची तंतोतंत अंमलबजावणी करण्यासाठी महावितरणने माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून कार्यपद्धतीत बदल केला आहे. त्यामुळे ग्राहकांना वीजजोडणीसाठी वाट पाहावी लागणार नाही. महावितरणकडून मुंबईचा काही भाग वगळता संपूर्ण राज्यात वीजपुरवठा केला जातो. ग्राहकांना नव्या वीजजोडणीसाठी ऑनलाइन अर्ज करता येतो. अर्जासोबत दाखलेही जोडता येतात. महावितरणच्या अधिकाऱ्यांकडून अर्जाची व कागदपत्रांची तपासणी झाल्यानंतर ग्राहकाला शुल्क भरण्याची सूचना दिल्या जातात. ग्राहकाने पैसे भरले, की नवा मीटर जोडून ग्राहकाला वीजजोडणी दिली जाते. सध्याची ही पद्धती अर्ज केल्यापासून जोडणी देण्यापर्यंतची नोंद पूर्णपणे ऑनलाइन माध्यमातून करण्यात आली आहे. यामध्ये माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रत्येक टप्प्यावर देखरेख करण्यात येत आहे. त्यामुळे वीज ग्राहकांना हमखास आयोगाने ठरवून दिलेल्या कालमर्यादेत नवी जोडणी मिळणार आहे.
