मुस्लिम आणि वंचितासाठी काम करणाऱ्या उमेदवारांना पांठिबा
मुस्लिम आणि वंचितांसाठी काम करणाऱ्या उमेदवारांना पाठिंबा
मुस्लिम वेल्फेअर असोसिएशनची भूमिका
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २ : मुंबईसह राज्यात होत असलेल्या महापालिका निवडणुकीत मुस्लिम, बहुजन व वंचित समाजाच्या शिक्षण, आरक्षण व संरक्षण या मूलभूत मुद्द्यांना आपल्या जाहीरनाम्यात स्थान देणाऱ्या उमेदवारांना मुस्लिम वेल्फेअर असोसिएशनने पाठिंबा जाहीर केला आहे. पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुस्लिम वेल्फेअर असोसिएशनने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
मुस्लिम, बहुजन व वंचित समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी, त्यांच्या हितासाठी तसेच त्यांच्या शिक्षण, आरक्षण व संरक्षणासाठी काम करणाऱ्या उमेदवारांना पाठिंबा देण्याची भूमिका संघटनेचे अध्यक्ष सलीम सारंग यांनी जाहीर केली आहे. या मुद्द्यांना धोरणात तसेच निवडणूक जाहीरनाम्यात स्थान देणाऱ्या उमेदवारांना मुस्लिम वेल्फेअर असोसिएशनकडून पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला आहे. सारंग पुढे म्हणाले, ‘समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण हे सर्वात प्रभावी आणि सक्षम साधन आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, युवकांचा कौशल्य विकास आणि सामाजिक सशक्तीकरणासाठी ठोस व परिणामकारक धोरण मांडणाऱ्या उमेदवारांना संघटनेचा पाठिंबा मिळेल. तसेच समाजामध्ये वाढत चाललेली नशाखोरी ही एक गंभीर सामाजिक समस्या बनली असून, नशामुक्ती अभियान, युवकांना योग्य दिशा देणे, पुनर्वसन आणि जनजागृतीसाठी कटिबद्ध असलेल्या उमेदवारांना संघटना पाठिंबा असेल, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
