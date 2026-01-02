भिवंडीत उद्धवसेना मनसेची युती फिस्कटली...
शिवसेना-मनसेची युती फिस्कटली?
भिवंडीत अर्ज माघारीच्या वेळी राजकीय पेच
भिवंडी, ता. २ (वार्ताहर) ः शहरात शिवसेना ठाकरे गटाची मनसेसोबतची युती अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या क्षणी फस्कटली आहे. ठाकरे गटाने मनसेला ठरल्याप्रमाणे १० जागा दिल्या होत्या. प्रत्यक्षात मात्र उमेदवारी अर्ज दाखल करताना ठाकरे गटाने मनसेच्या पाच उमेदवारांच्या विरोधात आपले उमेदवार उभे केले होते. अर्ज माघार घेण्याच्या दिवसापासून ठाकरे गटाच्या उमेदवारांचे मोबाईल नॉट रिचेबल असल्याने ठाकरे गटाने मनसेच्या पाचही उमेदवारांना निवडणुकीतून माघार घेण्यास दबाव टाकला. मात्र मनसे त्यासाठी तयार होत नव्हती. अखेर ठाकरे गटाच्या अती दबावाने मनसेने रागाने निवडणुकीतूनच माघार घेत १० पैकी आठ जागांवरून आपले उमेदवारी अर्ज मागे घेतले. त्यामुळे आता मनसेचे प्रभाग २० अ मध्ये प्राजक्ता हरी पवार तर प्रभाग २३ ड मधून सुशील आवटे असे दोनच उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. मात्र या दोन्ही ठिकाणी मनसे स्वबळावर लढणार असल्याची माहिती मनसे सूत्रांकडून मिळाली आहे. त्यामुळे एन प्रचाराच्या वेळी मनसे-शिवसेना ठाकरे गटाची युती शहर पातळीवर फिस्कटली आहे. मात्र वरिष्ठ पातळीवर याबाबत नेते काय भूमिका घेतली यावर कार्यकर्ते आपला निर्णय घेणार आहेत. मनसेमध्ये सध्या प्रचंड नाराजी आहे.
युती धर्म पाळला नाही
ठाकरे गटाने ठरल्याप्रमाणे युती धर्म पाळला नाही. १०पैकी पाच जागांवर ठाकरे गटाने जाणीवपूर्वक आपले उमेदवार उभे केले होते. मात्र अर्ज माघारी घेताना पाच जागांवरून आमच्या उमेदवारांना अर्ज मागे घ्यावे लागल्याने मनसेचे पाच व इतर तीन उमेदवार अशा एकूण आठ उमेदवारांनी रागाने अर्ज मागे घेतले आहेत. त्यामुळे आता निवडणुकीत नेमकी काय भूमिका घ्यायची, हे सध्या तरी सांगू शकत नाही, असे मनसे शहराध्यक्ष मनोज गुळवी यांनी सांगितले.
