महायुतीतील बंडखोरीवर नियंत्रण
महायुतीला बंडखोरी रोखण्यात यश
९० टक्के बंडखोरांचे अर्ज मागे, युतीचा दावा
ठाणे, ता. ३ : स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत शिंदे सेनेसह भाजप पक्षाकडून उमेदवारी मिळावी, यासाठी दोन्ही पक्षातील निष्ठावंत डोळे लावून बसले होते; मात्र ऐनवेळी त्यांना उमेदवारी नाकारल्याने अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल करीत बंडखोरी केल्याचे दिसून आले. त्यामुळे ही बंडखोरी दोन्ही पक्षांसाठी डोकेदुखी ठरणार असल्याने ठाण्यात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निवासस्थानी महायुतीची महत्त्वपूर्ण समन्वय बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर महायुतीतील सुमारे ९० टक्के बंडखोर उमेदवारांनी आपले अर्ज मागे घेतले, असा दावा दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी केला आहे.
महायुतीचे अधिकृत उमेदवार जाहीर झाल्यानंतर भाजप आणि शिंदे सेनेतील अनेक कार्यकर्त्यांनी अपक्ष अर्ज दाखल केले होते. ही बंडखोरी रोखण्यासाठी खुद्द उपमुख्यमंत्री आणि वरिष्ठ नेत्यांनी पुढाकार घेतला. ठाण्यातील बैठकीत बंडखोर उमेदवारांशी थेट संवाद साधून त्यांना पक्षहिताचा विचार करण्याचे आवाहन करण्यात आले. काही बंडखोरांना आगामी काळात विविध पदांवर संधी देण्याचे आश्वासन देऊन त्यांचे मन वळवण्यात आले आहे.
मुंबई आणि ठाण्यातील परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी सलग बैठका घेऊन महायुतीचा महापौर बसवण्याचे अंतिम उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले. महायुतीमुळे जागावाटपाचे गणित बदलल्याने भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये काहीशी नाराजी दिसून येत आहे. यावर भाजप जिल्हाध्यक्ष संदीप लेले यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली. ते म्हणाले, की मागील निवडणुकीत भाजपने १२५ जागा लढवल्या होत्या; मात्र महायुतीमुळे हा आकडा आता सुमारे ४० जागांवर मर्यादित राहिला आहे. कार्यकर्त्यांनी संयम राखून युती धर्माचे पालन करावे.
बंडखोरीची आकडेवारी
भाजप आणि शिंदे सेनेत मिळून सुमारे ३० ते ३५ जागांवर बंडखोरी झाली होती; मात्र शुक्रवारी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी यातील बहुतांश उमेदवारांनी माघार घेतल्याने महायुतीला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
