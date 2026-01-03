थकीत भाड्याची तक्रारींसाठी नवे पोर्टल
म्हाडाचा विकसकांवर चाप; रहिवाशांना दिलासा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ : मुंबई शहरातील उपकरप्राप्त (सेस) इमारतींच्या पुनर्विकासास म्हाडाकडून चालना दिली जात आहे; मात्र या पुनर्विकासादरम्यान अनेकदा विकसक रहिवाशांचे भाडे थकवीत असल्याची बाब समोर आली आहे. याची म्हाडाने गंभीर दखल घेतली असून, भाडे थकवणाऱ्या विकसकांविरोधात घरी बसून तक्रार नोंदवता यावी, म्हणून नवीन पोर्टल सुरू केले जाणार आहे. त्यामुळे आलेल्या तक्रारींची दखल घेत तत्काळ कारवाई करणे म्हाडाला शक्य होणार आहे.
मुंबईत जवळपास १३ हजार सेस इमारती असून, त्यांचा पुनर्विकास करण्यासाठी रहिवासी आणि जागामालकांच्या सहमतीने विकसक पुनर्विकास योजना राबवितात. त्यासाठी म्हाडाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओेसी) घेतले जाते. मात्र पुनर्विकास सुरू झाल्यानंतर संबंधित रहिवाशांना तात्पुरत्या निवासाची सोय म्हणून भाडे दिले जाते; परंतु विकसक मनमानी करीत या रहिवाशांचे भाडे थकवतात. म्हाडाने त्याची दखल घेतली असून, रहिवाशांना थकीत भाड्याबाबतच्या तक्रारी सहजपणे नोंदवता याव्यात, म्हणून स्वतंत्र पोर्टल सुरू केले जाणार असल्याची माहिती म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. त्यामुळे संबंधित तक्रारदाराला आपल्या तक्रारीवर काय कार्यवाही झाली, हे सहजपणे पडताळता येणार आहे. दरम्यान, भाडे थकवणाऱ्या या विकसकांवर पुनर्विकासासाठी दिलेली एनओसी रद्द करण्याची कारवाई केली जाऊ शकते, असेही या वेळी सांगण्यात आले.
