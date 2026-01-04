‘सुंदर’गावाला समस्यांचे ग्रहण
‘सुंदर’गावाला समस्यांचे ग्रहण
कुरगावात सांडपाण्याच्या दुर्गंधीने ग्रामस्थ हैराण
बोईसर, ता.४ (वार्ताहर): पालघर तालुक्यातील कुरगाव गावाला जिल्हास्तरावर ‘सुंदर गाव’ म्हणून तब्बल ५० लाखांचे बक्षीस मिळाले होते. मात्र, सध्या गावात सांडपाण्याची समस्या गंभीर झाली असल्याने रहिवासी हैराण झाले आहेत.
कुरगाव गावातील काही सोसायट्यांमधून सांडपाणी थेट रस्त्यावर, नैसर्गिक नाल्यात सोडले जात आहे. या दुर्गंधीमुळे परिसरातील, शालेय विद्यार्थी, नागरिक हैराण झाले डासांचा प्रादुर्भावाने आरोग्याच्या विविध तक्रारी उद्भवत आहेत. सध्यस्थितीत राऊळ नगर मोती नगर, पद्मावती कॉम्प्लेक्स, युनोइया अपार्टमेंट परिसरात सांडपाणी तुंबल्यामुळे दुर्गंधीचे प्रमाण वाढले आहे. याबाबत ग्रामपंचायतकडे विचारणा केल्यावर कोणतेही समाधानकारक प्रतिसाद मिळत नसल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. तर शासन स्तरावर स्वच्छतेसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी मिळत असताना गावात अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याने ग्रामस्थांनी सांडपाणी व्यवस्थापनाची सोय करावी, तसेच संबंधित सोसायट्यांवर कारवाईंची मागणी जिल्हा प्रशासनाकडे केली आहे.
--------------------------
संतापाचे वातावरण
परिसरातील मोकळ्या गटारींमध्ये साचलेल्या सांडपाण्याच्या दुर्गंधीने रहिवाशांचे आरोग्य बिघडले आहे. याबाबत ग्रामपंचायत, बांधकाम व्यावसायिक यांना वारंवार कळवूनही कोणतीच कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे प्रशासनाने तात्काळ हस्तक्षेपाची मागणी गुरुनाथ दुधावडे यांनी केली आहे.
------------------------
बांधकाम व्यावसायिकांना अनेक वेळा नोटिसा पाठवूनही त्याने कोणतीही उपाययोजना केलेली नाही.
- शुभांगी ढिकर, सरपंच, कुरगाव