निकालाचा राग अन् जीवे मारण्याचा कट?
आपल्याला मारण्याचा कट?
नगरसेवक तुषार बेंबळकर यांचा आरोप
बदलापूर, ता. ४ (बातमीदार) : पालिकेच्या निवडणुकीनंतर गंभीर आरोपांमुळे शहरातील प्रभाग क्रमांक ८ मधील राजकीय वातावरण तापले आहे. प्रभाग क्रमांक ८ ‘ब’मधून शिवसेनेचे विजयी उमेदवार तुषार बेंबळकर यांनी भाजपच्या पराभूत उमेदवार निशा घोरपडे यांच्या कुटुंबीयांकडून आपल्याला ठार मारण्याचा कट रचण्यात आल्याचा आरोप केला आहे.
या प्रभागात शिवसेना आणि भाजपमध्ये थेट लढत झाली होती. भाजपकडून माजी नगरसेविका निशा घोरपडे, तर शिवसेनेकडून तुषार बेंबळकर निवडणूक रिंगणात होते. प्रचारादरम्यान दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये वाद, किरकोळ मारामाऱ्यांचे प्रकार घडले होते. मात्र निवडणुकीचा भाग म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करीत आपण प्रचारावर लक्ष केंद्रित केल्याचे बेंबळकर यांनी सांगितले. तुषार बेंबळकर यांनी निशा घोरपडे यांचा १४१ मतांनी पराभव केला आहे.
मनात राग
या पराभवाचा राग मनात ठेवून निशा घोरपडे यांचे पती सागर व भाऊ सारंग घोरपडे यांच्या सांगण्यावरून आपल्याला ठार मारण्याचा कट रचल्याचा आरोप बेंबळकर यांनी केला आहे. निकाल जाहीर झाल्यानंतर काही दिवसांपासून आपल्या निवासस्थानाबाहेर घोरपडे यांचे सहकारी योगेश इरमाळी, अमोल सावंत व नितीन वाघे हे रेकी करीत असल्याचे त्यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे. निवडणुकीदरम्यानही ठार मारण्याच्या धमक्या देण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.
तक्रार दाखल
आपण मध्यमवर्गीय व सामान्य कुटुंबातील व्यक्ती आहोत. या प्रकारामुळे कुटुंबात दहशतीचे वातावरण आहे. याप्रकरणी बदलापूर पूर्व पोलिस ठाण्यात संबंधित पाच जणांविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. तसेच पोलिसांनी यात लक्ष देऊन यासंबंधी सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी बेंबळकर यांनी केली आहे. दरम्यान, भाजपचे सागर व सारंग घोरपडे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, तो होऊ शकला नाही.
