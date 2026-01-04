घारापुरी बेटाच्या समस्या सोडवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना साकडे
ग्रामपंचायतीकडून प्रलंबित विकासकामे तातडीने सुरू करण्याची मागणी
उरण, ता. ४ (वार्ताहर) : जागतिक वारसा स्थळाचा मान मिळालेल्या आणि वर्ल्ड हेरिटेज दर्जा प्राप्त घारापुरी (एलिफंटा) बेटावरील नागरिक व पर्यटकांच्या विविध प्रलंबित समस्या सोडवण्यासाठी घारापुरी ग्रामपंचायतीच्या वतीने रायगड जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे साकडे घातले आहे. या संदर्भात आयोजित बैठकीस जिल्हाधिकारी किशन जावळे, रायगड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, डॉ. रवींद्र रसाळ, घारापुरीचे उपसरपंच बळीराम ठाकूर, ग्रामविकास अधिकारी पवित्र कडू तसेच लॉजेस व लॉन्स मालक संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
घारापुरी हे जागतिक कीर्तीचे पर्यटनस्थळ असून रायगड जिल्ह्यातील ‘अ’ दर्जाचे तीर्थक्षेत्र म्हणून ओळखले जाते. चारही बाजूंनी समुद्राने वेढलेल्या या बेटावर दरवर्षी सुमारे सहा लाख देशी-विदेशी पर्यटक भेट देतात. मात्र, बेटावर आवश्यक त्या मूलभूत सुविधा व सोयी-सुविधांचा अभाव असल्याने पर्यटकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. परिणामी पर्यटन विकासावर मर्यादा येत असून स्थानिक ग्रामस्थांच्या रोजगाराच्या संधींवरही त्याचा परिणाम होत आहे. घारापुरी बेटाच्या पर्यटन विकासाकडे महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, सागरी महामंडळ आदी संबंधित शासकीय यंत्रणांकडून दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप ग्रामपंचायतीने केला आहे. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ (मुंबई) यांनी २०१५ मध्ये घारापुरी बेटाचा सर्वांगीण विकास आराखडा तयार केला होता. या आराखड्यात नवीन प्रवासी जेट्टी उभारणी, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प, पथदिवे, दुकाने सुशोभीकरण, गुफांकडे जाणाऱ्या पायऱ्यांवर बांबूशेड, बॅटरीवर चालणारी टॉय ट्रेन, बेटाच्या चोहोबाजूंनी संरक्षक भिंत व अंतर्गत रस्ता, उद्याने, सार्वजनिक शौचालये आणि शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची सुविधा यांचा समावेश आहे. या सर्व विकासकामांना ८ सप्टेंबर २०२१ रोजी भारतीय पुरातत्त्व विभागाकडून मान्यता मिळालेली असतानाही आजतागायत ही कामे प्रत्यक्षात सुरू झालेली नाहीत. याशिवाय घारापुरी बेटावर राजीव-आरोग्य विभागामार्फत उभारण्यात आलेले आरोग्य उपकेंद्र अद्याप कार्यान्वित झालेले नाही. या उपकेंद्रात आरोग्य सेवक, सेविका, नर्स किंवा डॉक्टर नियुक्त नसल्याने शासनाची इमारत केवळ धूळ खात पडून असल्याची खंत ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे.
