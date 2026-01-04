महायुतीत शिंदेंचाच वरचष्मा
सर्वाधिक १२ पॅनेल घेतले ताब्यात; भाजपच्या वाट्याला तीनच पॅनेल
हेमलता वाडकर : सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ४ ः ठाणे महापालिकेच्या रणसंग्रामाचा पडदा चिन्हवाटपानंतर उघडला आहे. यामध्ये एक मुद्दा ठकळ दिसतो तो म्हणजे महायुती कागदावर असून मैदानात सगळा खेळ शिवसेना शिंदे गटाचाच आहे. चिन्हवाटपानंतर उघड झालेल्या प्रभागनिहाय पॅनेल रचनेतून महायुतीतील वजन पूर्णपणे शिवसेना शिंदे गटाकडे झुकले आहे. पालिकेच्या ३३ प्रभागांच्या अ, ब, क, ड अशा चार जागांच्या पॅनेलवर शिंदे गटाने थेट १२ प्रभागांमध्ये चारही जागा काबीज करीत निवडणुकीत आपले उमेदवार उभे केले आहेत. तुलनेत भाजपला फक्त तीनच पूर्ण पॅनेल मिळाले आहेत. उरलेल्या प्रभागांत ‘मैत्रीपूर्ण समन्वय’ दाखवण्यापुरतीच भूमिका भाजपच्या वाट्याला आली असल्याचे रणसंग्रामात उतरलेल्या उमेदवारांच्या यादीवरून स्पष्ट होत आहे.
२०१७ला झालेल्या ठाणे महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत चार प्रभागांंचा एक पॅनेल अशा पद्धतीने एकूण ३३ पॅनेल होते. चार पॅनेलनुसार ठाणे महापालिकेत प्रथमच निवडणूक होणार होती; मात्र या ३३ पॅनेलमधून १३१ जागांसाठी एक हजार १३४ उमेदवार रिंगणात उतरले. त्यात १३१ जागांपैकी शिवसेनेने सर्वाधिक ६७ जागांवर विजय मिळवला. ३४ नगरसेवकांसह राष्ट्रवादी दुसऱ्या क्रमांकावर होती. तर २३ नगरसेवक भाजपचे निवडून आले. शिवसेनेने सर्वाधिक १२ पॅनेलवर एकहाती वर्चस्व मिळवले. तर भाजपने तीन पॅनेल राखले. या सूत्रानुसारच यंदाही पॅनेल वाटप झाले असल्याचे दिसते.
जागावाटपात १२ पॅनेल एकहाती घेतल्यानंतरही शिंदे गट इथेच थांबलेला नाही. तब्बल नऊ प्रभागांमध्ये तीन-तीन उमेदवार उभे करून ‘महायुती कोण चालवतो, हे सांगण्याची गरज नाही’ असा सूचक संदेशच दिला आहे. भाजपनेही नऊ प्रभागांत तीन उमेदवार दिले असले, तरी एकूण आकडे मांडले, तर धनुष्यबाण ८४ जागांवर, तर कमळ केवळ ४० जागांवर मैदानात उतरले आहे. वास्तविक जागावाटपावरून अर्ज दाखल होईपर्यंत महायुतीत रोज ‘सगळं ठरलंय’ असे जाहीर होत होते; मात्र प्रत्यक्ष पॅनेल पाहिल्यावर ठरलेले कुणाच्या बाजूने ठरले, हे उघड झाले आहे. त्यामुळे ठाणे हा शिवसेनेचाच बालेकिल्ला राहणार हा सूचक इशारा शिंदे गट देण्यास यशस्वी झाला आहे.
२०१७ची सावली पुन्हा?
२०१७ मध्येही ३३ पॅनेलमधून १३१ जागांसाठी निवडणूक झाली होती. त्या वेळी शिवसेनेने ६७ जागांवर घवघवीत विजय मिळवत सत्ता काबीज केली, राष्ट्रवादी दुसऱ्या क्रमांकावर राहिली, तर भाजपला फक्त १२ जागांवर समाधान मानावे लागले. विशेष म्हणजे, त्या निवडणुकीतही १२ पॅनेलवर शिवसेनेचे वर्चस्व होते. आज पुन्हा उमेदवारी देताना आकडे जवळपास तसेच दिसत आहेत.
राष्ट्रवादी अजित पवार गटही सुसाट
महायुतीतील हे अंतर्गत गणित सुरू असतानाच, दुसरीकडे राष्ट्रवादी अजित पवार गटाने थेट १२ पॅनेल पूर्ण ताकदीने उतरवून ‘आम्हीही मैदानात आहोत’ असा इशारा दिला आहे. काँग्रेसने सहा प्रभागांत संपूर्ण पॅनेल उभे केले आहेत, तर राष्ट्रवादी शरद पवार गटाने सात पॅनेल ताब्यात घेत आपली वेगळी ओळख ठसवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. शिवसेना ठाकरे गटानेही तीन पॅनेलवर आपले चारही उमेदवार उतरवले आहेत. या निवडणुकीत सर्वाधिक आक्रमक असलेल्या मनसेला मात्र एकही पूर्ण पॅनेल निवडणूक लढण्याची संधी मिळालेली नाही.
गेल्या निवडणुकीतील वर्चस्व
- २०१७ला झालेल्या निवडणुकीत शिवसेनेने सर्वाधिक १२ पॅनेलवर एकहाती वर्चस्व मिळवले. या पॅनेलमध्ये शिवसेना विरुद्ध भाजप असा थेट सामना होता.
- राष्ट्रवादीचे सहा पॅनेल बहुमताने निवडून आले. यामध्ये बहुतेक ठिकाणी राष्ट्रवादी विरुद्ध मनसे, एमआयएम अशी लढत होती.
- भाजपला मात्र केवळ तीनच पॅनेलवर समाधान मानावे लागले. येथेही भाजप विरुद्ध शिवसेना असाच सामना झाला.
- दोन पॅनेलमध्ये तीन सदस्य शिवसेनेचे तर एक सदस्य भाजपचा निवडून आला. तर दुसऱ्या दोन पॅनेलमध्ये तीन सदस्य भाजपचे तर एक शिवसेनेचा निवडून आला.
आताचा आखाडा
शिवसेना शिंदे गटाचे पाच शिलेदार मतदानाआधीच बिनविरोध निवडून आले आहेत. शिवसेना शिंदे गट क्रमांक ३, ६, ८, ९, १६, १७, १८, १९, २३, २४, २७, २८ या १२ प्रभागांतील चारही पॅनेलवर निवडणूक लढवत आहे. त्यापैकी प्रभाग १९ मधील तीन उमेदवार बिनविरोध निवडून आले असून केवळ एका पॅनेलमुळे पूर्ण पॅनेल विजयाचे स्वप्न राहिले. १, ५, ७, १३, १४, २०, २२, २६, ३२ या प्रभागांमधील तीन पॅनेलवर शिवसेनेचे शिलेदार आहेत. त्यापैकी पाच प्रभागांतील अ पॅनेलवरील उमेदवार बिनविरोध निवडून आला आहे.
- भाजप क्रमांक २, ११, २१ या प्रभागातील संपूर्ण पॅनेल लढवत आहे. तर ४, १०, १२, १५ या चार प्रभागांतील तीन पॅनेल भाजपसाठी सोडण्यात आले आहेत.
- भाजपचा प्रभाव असलेल्या उर्वरित प्रभागांमध्येही शिवसेना शिंदे गटाने आपला उमेदवार दिला आहे.
- कळवा, मुंब्रा या प्रभाग समित्यांमधील प्रभागांमध्ये राष्ट्रवादीचे दोन्ही गटाने बहुतेक संपूर्ण पॅनेलवर आपली ताकद पणाला लावली आहे.
