ठाणे महापालिका रणसंग्राम
तीन वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर ठाणे महापालिकेची निवडणूक होत आहे. २०१७ प्रमाणेच प्रभागरचना कायम ठेवण्यात आल्यामुळे १५ जानेवारीला होणाऱ्या निवडणुकीसाठी चार सदस्य ३३ प्रभाग आणि १३१ नगरसेवक संख्या कायम ठेवण्यात आली आहे; मात्र या वेळी राजकीय परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. सत्ताधारी पक्ष अधिक सक्षम झाला असून त्यांच्यामध्ये वर्चस्वाची लढाई आहे. तर विरोधक अस्तित्वासाठी चाचपडत आहे. असे असले तरी यंदाच्या निवडणुकीत प्रमुख पक्षांचे झालेले दोन गट आमनेसामने असल्याने अनेक प्रभागांमध्ये दुरंगी, तिरंगी, चौरंगी लढत होणार आहे.
ठाणे महापालिका निवडणुकीसाठी शिवसेना शिंदे गट आणि भाजप अशी युती झाली आहे. तर शिवसेना ठाकरे गट, मनसे आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गट अशी महाविकास आघाडी झाली आहे. राष्ट्रवादी अजित पवार गट, काँग्रेस स्वतंत्र निवडणुका लढवत आहेत. यामध्ये सर्वाधिक ८४ जागा शिंदे गट लढवत असून त्याखालोखाल राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचा क्रमांक लागत आहे. नऊ प्रभाग समितीनिहाय ३३ प्रभागांमधील जागावाटप ते उमेदवारी अर्ज भरेपर्यंत आणि माघारीपर्यंत गेल्या चार दिवसांमध्ये ठाण्यामध्ये मोठी घडामोड पाहायला मिळाली.
सत्ताधारी उमेदवाराविरोधात तक्रार दाखल असूनही सर्व अर्ज वैध ठरवण्यात आले, तर विरोधकांच्या अनेक उमेदवारांचे अर्ज बाद करण्यात आले. यावरून मनसे आणि ठाकरे गटाने मोठा आरडाओरडा केला होता. हे सत्र पुढेही बिनविरोध निवडपर्यंत चालले. शिवसेना शिंदे गटाचे पाच उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याने आरोपांची राळ उठली आहे; मात्र या सर्व गदारोळात आता प्रचाराला सुरुवात झाली असून १५ जानेवारीला होणाऱ्या मतदानामध्ये मतदारराजा कुणाच्या बाजूने कौल देतो, हे पाहावे लागणार आहे.
पक्षनिहाय उमेदवार
शिवसेना शिंदे गट- ८४ - (त्यापैकी पाच बिनविरोध)
भाजप- ४०
शिवसेना ठाकरे गट- ५३
राष्ट्रवादी अजित पवार गट- ६६
काँगेस- ६१ (तीन पुरस्कृत)
राष्ट्रवादी शरद पवार गट- ६४
मनसे- २३
अपक्ष- ८६
शिवसेना शिंदे गटाचे बंडखोर- ४
लढत कशी?
- अनेक प्रभागांत शिवसेना शिंदे गट विरुद्ध शिवसेना ठाकरे गट अशी थेट लढत आहे.
- कळवा, मुंब्र्यामध्ये राष्ट्रवादीचे दोन्ही गट सर्वच ठिकाणी एकमेकांसमोर उभे आहेत.
- भाजपच्या बहुतेक प्रभागांमध्ये मनसेने आपले उमेदवार दिले आहेत.
लक्षवेधी लढती
मानपाडा-माजिवडा प्रभाग समितीमधील प्रभाग क्रमांक तीन निवडणुकीआधीच गाजले आहे. शिवसेना शिंदे गटाच्या पदाधिकारी मीनाक्षी शिंदे यांनी राजीनामा अस्त्र बाहेर काढताच माजी नगरसेवक भूषण भोईर यांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला. तर शाखाप्रमुखाला उमेदवारी मिळाली. त्यामुळे भूषण भोईर यांनी बंडखोरी केली असून येथील निवडणूक लक्षवेधी ठरणार आहे.
- प्रभाग क्रमांक चारमध्ये युवासेना पदाधिकारी नितीन लांडगे यांनी बंडखोरी केली असून नारळ या चिन्हावर ते शिवसेना शिंदे गटाचे माजी नगरसेवक संजय पांडे यांचा मुलगा सिद्धार्थ पांडे यांच्याविरोधात मैदानात उतरले आहेत.
- ठाकरे गटाच्या माजी नगरसेविका नंदिनी विचारे निवडणूक लढवत असलेल्या प्रभाग क्रमांक १२ मधील निवडणूकही चुरशीची होणार आहे.
