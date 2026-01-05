मुलींची सर्वांगीण भरारी
शिक्षणासह विविध क्षेत्रात मुली अग्रेसर : अनिकेत तटकरे
रोहा, ता. ५ (बातमीदार) : पूर्वी मुली मर्यादित क्षेत्रांपुरत्याच कार्यरत होत्या; मात्र काळ बदलला असून आजच्या संगणकीय युगात मुली शिक्षणासह विविध क्षेत्रांत अग्रेसर असल्याचे चित्र दिसत आहे. जिद्द, चिकाटी आणि मेहनतीच्या जोरावर मुलींनी शिक्षण व इतर क्षेत्रांत उल्लेखनीय यश मिळवले आहे, असे प्रतिपादन माजी आमदार अनिकेत तटकरे यांनी केले. रेवा इंग्लिश मीडियम स्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज व अंजुमन हायस्कूल यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित वार्षिक स्नेहसंमेलन व बक्षीस वितरण कार्यक्रमात ते बोलत होते. राष्ट्रपती, आमदार व नगराध्यक्षा या पदांवर महिलाच कार्यरत असल्याचे उदाहरण देत त्यांनी मुलींच्या प्रगतीचा गौरव केला. तसेच या शाळांचा मागील तीन वर्षांचा १०० टक्के निकाल कायम राहो, अशा शुभेच्छाही त्यांनी दिल्या.
या कार्यक्रमास माजी नगराध्यक्ष समीर शेडगे, उद्योजक लियाकत हाफिज, अल खैरिया कमिटी अध्यक्ष शफी पानसरे, रेवा अध्यक्ष रियाज शेटे, अंजुमन चेअरमन अ. कादीर रोगे, उद्योजक अब्बास अनवारे, नगरसेवक राजेंद्र जैन यांच्यासह अनेक मान्यवर, शिक्षक, पालक व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या वेळी रेवा मुख्याध्यापक सरफराज पठाण, ज्युनियर कॉलेज मुख्याध्यापक सुमय्या मुजावर व अंजुमन मुख्याध्यापक साजिद शेख यांनी वार्षिक अहवाल सादर केला.
शिक्षणाला बळ देणारी देणगी
कार्यक्रमाच्या निमित्ताने तरुण उद्योजक लियाकत हाफिज व दिलावर हाफिज यांच्या हाफिज इंजिनिअरिंग अँड कन्स्ट्रक्शन कंपनीकडून पाच लाख रुपये, तर नागोठणे येथील माजी सरपंच लियाकत कडवेकर यांच्याकडून एक लाख रुपयांची देणगी जाहीर करण्यात आली. या सहकार्यामुळे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीस निश्चितच चालना मिळणार असल्याचे मत उपस्थितांनी व्यक्त केले.
