विरोधक संभ्रम निर्माण करताहेत!
कपिल पाटील यांची विरोधकांवर टीका
कल्याण, ता. ५ (वार्ताहर) : नगरसेवकांच्या बिनविरोध निवडीबाबत विरोधकांचे पोलिसांनी नेले, दबाव टाकला, हे आरोप दिशाभूल करणारे आहेत. जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण करून मते फिरवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, अशी टीका माजी केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील यांनी केली. टिटवाळा येथे प्रभाग क्रमांक तीनमध्ये भाजपच्या उमेदवार व माजी उपमहापौर उपेक्षा भोईर, संतोष तरे, बंदेश जाधव, हर्षाली चौधरी थवील हे महायुतीचे चार उमेदवारांच्या निवडणूक कार्यालयाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते पत्रकारांशी बोलत होते. बिनविरोध निवडीबाबत विरोधकांनी न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिल्याबाबत कपिल पाटील यांनी राज्यात, देशात ज्या ज्या तरतुदी आहेत त्यांचा त्यांनी फायदा घ्यावा. जिथे कायद्याने अधिकार दिलाय त्या ठिकाणी त्यांनी समाधान होईपर्यंत न्याय मागावा, असे सांगितले. मनसेच्या उमेदवाराने मर्जीने दुसऱ्या कामासाठी बाहेर गेलो, असे स्पष्ट केले आहे. जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचे काम विरोधक करीत आहेत, यांना काहीतरी निगेटिव्ह पाहिजे, जनतेला संभ्रमामध्ये टाकायचे, जनतेची दिशाभूल करायची आणि मते आपल्याला कशी मिळतील, हे बघायचे, हे विरोधकांचे काम सुरू आहे. तुमचेही बिनविरोध आले असते. तुम्ही प्रयत्नच केले नाहीत. प्रयत्न करावे लागतात, आपोआप कोणी बिनविरोध होत नाही, असा टोलादेखील कपिल पाटील यांनी शिवसेना ठाकरे गट आणि मनसेला लगावला.
