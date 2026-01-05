उल्हासनगरातून धनुष्यबाणचा सुपडा साफ करू ः पवार
उल्हासनगरातून ‘धनुष्यबाण’चा
सुपडा साफ करू ः पवार
उल्हासनगर, ता. ५ (बातमीदार) ः दादागिरीची भाषा करणाऱ्या शिवसेना शिंदे गटाला आम्ही अंबरनाथ-बदलापूरमध्ये धडा शिकवला. आता उल्हासनगरातही ‘धनुष्यबाण’चा सुपडा साफ करू, अशी टीका भाजप आमदार नरेंद्र पवार यांनी केल्यानंतर शहरातील राजकीय वातावरण तापले आहे.
पवार यांच्या हस्ते प्रभाग क्रमांक १९ मधील भाजप उमेदवारांच्या जनसंपर्क कार्यालयाचे उद्घाटन झाले. त्या वेळी ते बोलत होते. अंबरनाथ-बदलापूरमधील शिवसेनेची दादागिरी संपुष्टात आणली. आता उल्हासनगरची वेळ असून येथून धनुष्यबाणाचा सुपडा सुज्ञ मतदारच साफ करतील, असे ते म्हणाले. आमच्याकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नेतृत्व आहे. त्यामुळे भाजप कुणाच्याही दादागिरीला भीक घालत नाहीत. उल्हासनगरच्या विकासासाठी विकासनिधी कमी पडणार नाही, असेही पवार म्हणाले.
