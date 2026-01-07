कार्यकर्त्यांच्या घोषणाबाजीने तणावसदृश परिस्थिती
खारघर, ता. ७ (बातमीदार) : तळोजा गावात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाचे कार्यकर्ते आणि काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी समोरासमोर जिंदाबादच्या घोषणा दिल्यामुळे तणावसदृश वातावरण निर्माण झाले होते, मात्र घोषणाबाजीनंतर कार्यकर्ते आपापल्या मार्गाने निघून गेल्यावर वातावरण शांत झाले.
तळोजा वसाहतीत उरुस असल्यामुळे मंगळवारी (ता. ६) सायंकाळी तलावसमोरील दर्गाजवळ यात्रा भरली होती. दरम्यान उरण नगर पालिकेच्या नगराध्यक्षा भावना घाणेकर या दर्गामध्ये चादर अर्पण करून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार शहबाज पटेल यांच्या निवडणूक प्रचारासाठी तळोजा वसाहतीत आल्या होत्या. दरम्यान काँग्रेसचे उमदेवार हरेश केणी, प्रतीक पाटील, तसेच शिवसेनेचे कैलास पाटील आदी दर्ग्यामध्ये चादर अर्पण करून बाहेर पडले. दरम्यान या वेळी घाणेकर जाताना काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी जिंदाबादच्या घोषणा देण्यास सुरुवात करताच, राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटाच्या कार्यकर्त्यांनी तुतारीची घोषणा दिल्यामुळे वातावरण गरम झाले होते, मात्र काही वेळाने वातावरण शांत झाले. दरम्यान भावना घाणेकर यांनी ‘पनवेलमध्ये तुतारी वाजणार’, असा विश्वास व्यक्त केला.